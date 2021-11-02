Pfizer на AstraZeneca - Латвия с Литвой планируют обменяться вакцинами

Министр пояснил, что, учитывая быстрый темп вакцинации, а также факт, что к концу года ожидаются меньшие поставки Pfizer/BioNTech, возможен дефицит вакцины от этого производителя.

При этом медицинские учреждения предпочли бы именно вакцину от Pfizer/BioNTech, чем Moderna, которой в Латвии больше.

С Литвой есть соглашение о том, что соседняя страна может предоставить Латвии до 200 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Латвия потенциально может предложить взамен вакцины AstraZeneca, спрос на которые в Латвии низкий.