В Швеции из-за трагического случая отменили концерт, посвященный группе ABBA. Погибли два человека

Около 1000 человек собрались в концертном и конгресс-холле Уппсалы на концерт, посвященный членам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Там должны были прозвучать кавер-версии песен группы ABBA и различных мюзиклов Ульвеуса и Андерсона.

"Мы получили телефонный звонок о том, что кто-то прыгнул или упал с большой высоты в концертном зале в центре Уппсалы", - сказал Магнус Янсонс, представитель полиции.

В холле концертного зала открытое пространство. Мужчина, упав с седьмого этажа, ударил еще двоих - мужчину и женщину.

Погибли упавший мужчина старше 80 лет и мужчина старше 60 лет. Пострадала женщина старше 60 лет.

Полиция сначала закрыла концертный зал и допросила очевидцев, но затем оцепление было снято, и людей отправили по домам.

Инцидент произошел до 19:00 (20:00 по латвийскому времени), когда люди пришли на концерт, который должен был начаться в 19:30 (20:30 по латвийскому времени). Концерт был отменен после инцидента.