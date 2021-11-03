Австралия выдохнула: через 18 дней после исчезновения нашли четырехлетнюю девочку

Ночью 16 октября Клео Смит исчезла из палатки, установленной ее матерью и ее молодым человек в кемпинге недалеко от города Карнарвон, где она лежала на надувном матрасе рядом с кроваткой своей младшей сестры. Когда мать Клео, которая спала во второй палатке, проснулась утром, Клео пропала, а дверь палатки была открыта.

Опасаясь возможного похищения, была начата крупная поисковая операция, которая увенчалась успехом 18 дней спустя. В среду утром, 3 ноября, полиция взломала дверь дома в Карнарвоне.

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"В одной из комнат они нашли маленькую Клео", - сказал представитель полиции полковник Бланш. Полицейский взял ее на руки и спросил: "Как тебя зовут?". Она ответила: "Клео".

Клео вернулась к родителям.

Полиция сообщает, что задержанный не знает семью Смита. Никаких обвинений пока не предъявлено.

Дом, в котором была Клео, находится примерно в шести минутах езды от ее семейного дома в Карнарвоне.

За информацию, которая может помочь найти Клео, была объявлена ​​награда в один миллион австралийских долларов. Бланш отмечает, что полиция исследовала тысячи различных информационных цепочек в поисках "иголки в стоге сена". Это была ниточка, связанная с автомобилем, но подробности пока не раскрываются.