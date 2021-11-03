Аугшдаугавский край не хочет объединяться с Даугавпилсом

Решение не поддерживать поправки и не соглашаться на присоединение самоуправления к Даугавпилсскому самоуправлению было принято потому, что парламент игнорирует проистекающую из постановления Конституционного суда обязанность оценивать возможные центры развития в Аугшдаугавском крае.

На заседании краевой думы депутаты подчеркнули, что, исходя из утвержденной стратегии устойчивого развития самоуправления Аугшдаугавского края и города Даугавпилса до 2030 года, в первую очередь следует оценить существование самоуправления в нынешних границах. Также необходимо определить центры развития регионального значения, потому что другие критерии образования краев, указанные в аннотации к закону, выполняются. .

В Аугшдаугавском крае в качестве центров развития в стратегии устойчивого развития утверждены два места - поселок Шпоги и Илуксте. Тем не менее краевая администрация находится в Даугавпилсе, а не в одном из упомянутых населенных пунктов.