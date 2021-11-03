Ср, 3.11.2021
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Аугшдаугавский край не хочет объединяться с Даугавпилсом

ФОТО: LETA

Аугшдаугавская краевая дума, центральная администрация которой находится в Даугавпилсе, не поддерживает планируемые поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают слияние края с Даугавпилсом, выяснило агентство LETA в краевой думе.

Решение не поддерживать поправки и не соглашаться на присоединение самоуправления к Даугавпилсскому самоуправлению было принято потому, что парламент игнорирует проистекающую из постановления Конституционного суда обязанность оценивать возможные центры развития в Аугшдаугавском крае.

На заседании краевой думы депутаты подчеркнули, что, исходя из утвержденной стратегии устойчивого развития самоуправления Аугшдаугавского края и города Даугавпилса до 2030 года, в первую очередь следует оценить существование самоуправления в нынешних границах. Также необходимо определить центры развития регионального значения, потому что другие критерии образования краев, указанные в аннотации к закону, выполняются. .

В Аугшдаугавском крае в качестве центров развития в стратегии устойчивого развития утверждены два места - поселок Шпоги и Илуксте. Тем не менее краевая администрация находится в Даугавпилсе, а не в одном из упомянутых населенных пунктов.

Как сообщалось, 21 октября Сейм концептуально поддержал поправки в законе об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают с 2025 года слияние Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с окружающими краями.


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