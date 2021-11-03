В Lancet опубликованы первые результаты исследований "Спутника Лайт" в России. Основные выводы

Во всех временных точках (10, 28 и 42 день) средние титры антител у добровольцев с ранее имевшимся иммунитетом были значительно выше, чем у участников без него, сообщили ученые. Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител (ревакцинации), скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Например, ранее опубликованные исследования показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у тех, у кого уже есть иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только одна доза вакцины.

Особенно сильный рост в группе ранее имевших иммунитет наблюдался на 28-й день после вакцинации, однако на 42-й день уже не было статистически значимого повышения титров нейтрализующих антител.

Проверив нейтрализацию штаммов "альфа" и "бета", ученые пришли к выводу, что она снижается в 1,11 и 1,99 раз соответственно по сравнению с "диким" штаммом. "Ссылаясь на недавно опубликованные данные с использованием сывороток от людей, вакцинированных "Спутником V", мы ожидаем, что вакцинация "Спутник Лайт" все еще сможет нейтрализовать вариант B.1.617 (из этой линии происходит вариант "дельта" - Би-би-си), но, очевидно, в пониженном титре", - говорится в статье. В указанном исследовании пришли к выводу, что нейтрализация "дельты" сыворотками привитых "Спутником V" снижалась в 2,5 раза.

Клеточный иммунный ответ сформировался у 96% тех, кто не имел иммунитета до вакцинации уже к 10 дню после укола, пишут ученые. Достоверных статистических различий между группами по этому параметру не нашли, так как имевших ранее иммунитет было мало, но у всех них сформировался клеточный иммунитет после однократной вакцинации.

"Побочки" и иммунитет к вектору

Серьезных нежелательных явлений после вакцинации "Спутник Лайт" у добровольцев не было, у 5,5% были умеренные "побочки", говорится в исследовании. Большинство зарегистрированных системных и местных побочных реакций были легкими - 66,4%.

Ученые пишут, что не нашли никакой корреляции между количеством нейтрализующих антител и возрастом или ранее существовавшими нейтрализующими антителами к Ad26 - аденовирусу, который является "доставщиком" фрагмента гена SARS-Cov-2 в "Спутнике Лайт". Ранее выдвигались предположения, что наличие иммунитета к аденовирусу-вектору может препятствовать образованию антител на вакцину.

"Однокомпонентные вакцины против SARS-CoV-2 с простым и легким введением компенсируют нехватку вакцины, позволяя достичь иммунитета населения в более короткие сроки, тем самым способствуя предотвращению новых волн Covid-19 во всем мире", - отмечают ученые.

"Наши результаты показывают, что вакцина "Спутник Лайт" безопасна и иммуногенна как для серонегативных, так и для серопозитивных здоровых взрослых людей. Таким образом, "Спутник Лайт" можно рассматривать не только для первичной вакцинации, но и в качестве эффективного инструмента для дальнейшей ревакцинации или вакцинации после перенесенной инфекции Covid-19. Эти данные побудили нас начать международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы 3 для дальнейшей оценки эффективности вакцины", - говорится в статье.