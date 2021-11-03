Поднятый Стакисом и Ринкевичем во время ЧМ по хоккею в Риге флаг продали за 12 600 долларов

Напомним, 24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый - это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Эдгар Ринкевич.

По словам Стакиса, жест стал инициативой Рижской думы, которую ей доверила оппозиция Беларуси, а его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

В итоге, в Беларуси против Стакиса и Ринкевича были заведены уголовные дела, а президент Александр Лукашенко жестко раскритиковал как их, так и посла в Латвии, отметив, что посол должен был "набить морду" тем, кто снял флаг.

Некоторое время назад на интернет-аукционе eBay завершился розыгрыш флага, который подняли политики, и в итоге он был продан за 12 600 долларов.

Все деньги пойдут благотворительность - белорусскому "Фонду спортивной солидарности", который поддерживают спортсменов, выступающих против кровавого режима Лукашенко и страдающих от него.

"Мэр Риги одолжил флаг у белорусов, политически репрессированных оппозиционеров, которые тогда жили и, надеюсь, до сих пор живут в Латвии. После этого мэр вернул флаг людям, которые дальше переадресовали его "Фонду спортивной солидарности", который и организовал аукцион", - пояснил Latvijas avīze советник Стакиса по вопросам коммуникации Алексис Золднерс.