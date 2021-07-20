Лукашенко: посол в Риге должен был "набить морду" тем, кто снял белорусский флаг

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, глава государства вспомнил об этом инциденте на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.
"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря.
А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", - заявил Лукашенко.
Напомним, 24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый - это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Эдгар Ринкевич.
По словам Стакиса, жест стал инициативой Рижской думы, которую ей доверила оппозиция Беларуси, а его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.
"Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?" - спросил президент Беларуси.
Раскритиковал он и других дипломатов, которые, по словам Лукашенко, пустили на самотек ситуацию или же открыто перешли на сторону противников действующей власти.
"Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев). Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?", - сказал Лукашенко.