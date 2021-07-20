Лукашенко: посол в Риге должен был "набить морду" тем, кто снял белорусский флаг

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, глава государства вспомнил об этом инциденте на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря.

А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", - заявил Лукашенко.

Напомним, 24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый - это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Эдгар Ринкевич.

По словам Стакиса, жест стал инициативой Рижской думы, которую ей доверила оппозиция Беларуси, а его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

"Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?" - спросил президент Беларуси.

Раскритиковал он и других дипломатов, которые, по словам Лукашенко, пустили на самотек ситуацию или же открыто перешли на сторону противников действующей власти.