Замена флага Беларуси: уголовное дело против Стакиса и Ринкевича передано в Следственный комитет

"Дело находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символу", - заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Напомним, 24 мая во время чемпионата мира по хоккею мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".

По данным Генпрокуратуры, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".