Пт, 25.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
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Замена флага Беларуси: уголовное дело против Стакиса и Ринкевича передано в Следственный комитет

Мартиньш Стакис и Эдгар Ринкевич поменяли флаг Беларуси ФОТО: Zane Bitere/LETA

Дело на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса возбуждено по части 3 статьи 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" УК РБ.

"Дело находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символу", - заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Напомним, 24 мая во время чемпионата мира по хоккею мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".

По данным Генпрокуратуры, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - говорилось в сообщении.

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