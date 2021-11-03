В Пярнуской больнице впервые родился коронаположительный ребенок

По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс, состояние коронаположительного ребенка хорошее и скоро он отправится с матерью домой.

Как пояснила Сухоставетс, пробы берут у всех новорожденных, матери которых заражены коронавирусом.

С начала пандемии 12 детей в течение первой недели жизни получили положительный результат теста, сообщила специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Кристи Пруудель. У Департамента здоровья нет информации о состоянии здоровья этих детей.

Хотя здоровье данного новорожденного, по крайней мере, изначально хорошее, в Пярнуской больнице находились на лечении пациенты с Covid-19 в возрасте до одного года. В последний раз лечение проходил ребенок в возрасте одного месяца, на данный момент он уже выписан из больницы.

По состоянию на сегодняшнее утро, на лечении в Пярнуской больнице находилось 48 коронапациентов. ФОТО: Urmas Luik

По состоянию на сегодняшнее утро, на лечении в Пярнуской больнице находилось 48 коронапациентов. Из них 19 были вакцинированы. Самому пожилому зараженному — 99 лет.