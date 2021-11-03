В Пярнуской больнице впервые родился коронаположительный ребенок

Впервые в Пярнуской больнице родился короноположительный ребенок. Беременные, зараженные коронавирусом, и раньше поступали в больницу, но взятые у новорожденных пробы до сих пор были отрицательными, пишет Rus.Postimees.
По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс, состояние коронаположительного ребенка хорошее и скоро он отправится с матерью домой.
Как пояснила Сухоставетс, пробы берут у всех новорожденных, матери которых заражены коронавирусом.
С начала пандемии 12 детей в течение первой недели жизни получили положительный результат теста, сообщила специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Кристи Пруудель. У Департамента здоровья нет информации о состоянии здоровья этих детей.
Хотя здоровье данного новорожденного, по крайней мере, изначально хорошее, в Пярнуской больнице находились на лечении пациенты с Covid-19 в возрасте до одного года. В последний раз лечение проходил ребенок в возрасте одного месяца, на данный момент он уже выписан из больницы.
По состоянию на сегодняшнее утро, на лечении в Пярнуской больнице находилось 48 коронапациентов. Из них 19 были вакцинированы. Самому пожилому зараженному — 99 лет.
В больницах Эстонии, по состоянию на сегодняшнее утро, находилось 610 зараженных коронавирусом пациентов.