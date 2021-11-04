Чт, 4.11.2021
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Своих не хватает: Литва выделит Латвии 200 тыс. доз Pfizer

Массовая вакцинация в Риге. ФОТО: Toms Kalnins

Литва собирается выделить Латвии гуманитарную помощь - более 201,2 тыс. доз вакцины Pfizer.

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, хотя официальная формулировка подразумевает предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин.

"По зарезервированному количеству вакцин и графику поставок Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью", - сказал министр.

Латвии будет выделено 201 240 доз вакцины.

"Наш договор конкретный, потому что договоры с производителями очень негибкие, и у них просто нет механизма одалживания, а в трехстороннем соглашении между производителем, Латвией и нами было договорено, что в договорах будет предусмотрена и возможность взаимного донорства. Это значит, что,

если в будущем неблагоприятными окажутся графики поставок уже у нас и нам понадобится вакцина, Латвия аналогично поможет нам сбалансировать графики поставок вакцин",

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- сказал Дулькис.

Павлютс

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс в среду, 3 ноября, сообщил, что стране грозит нехватка вакцин Pfizer, поэтому достигнуто соглашение предоставить эти вакцины в порядке взаимного донорства.

Латвийский министр добавил, что Латвия могла бы обменяться с Литвой менее популярной в стране вакциной AstraZeneca.


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