Своих не хватает: Литва выделит Латвии 200 тыс. доз Pfizer

"По зарезервированному количеству вакцин и графику поставок Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью", - сказал министр.

"Наш договор конкретный, потому что договоры с производителями очень негибкие, и у них просто нет механизма одалживания, а в трехстороннем соглашении между производителем, Латвией и нами было договорено, что в договорах будет предусмотрена и возможность взаимного донорства. Это значит, что,