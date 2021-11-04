Вакцинированным, но заболевшим Covid-19 больничный лист будут оплачивать с первого дня

Внесены изменения в Закон "О страховании материнства и болезни".

В ходе дебатов в Сейме депутат Виталий Орлов указал, что "Согласие" воздержится при голосовании по этому законопроекту, потому что считает, что нельзя принуждать к вакцинации через пособие, поскольку есть другие механизмы для ее продвижения.

При рассмотрении законопроекта парламент не поддержал предложения депутатов Рамоны Петравичи и Иевы Крапане, которые призывали предусматривать такую поддержку и для непривитых. Петравича подчеркнула, что было бы несправедливо перекладывать оплату больничных листов непривитых на плечи работодателей.

Министр благосостояния Гатис Эглитис подчеркнул, что принятые поправки - хорошее решение для продвижения вакцинации против Covid-19. В деловой среде предприниматели работают со своими сотрудниками над популяризацией вакцинации от Covid-19, отметил политик.

Депутат Европарламента Юлия Стефаненко заявила, что эти поправки создадут проблемы для экономики страны и доведут людей до отчаяния. Политик также расценивает поправки как "вопиющее нарушение защиты прав человека".

Депутат Кришьянис Фельдманс отверг критику негативного воздействия изменений на экономику и призвал некоторых представителей оппозиции прекратить поливать водой кремлевскую пропагандистскую мельницу, последствия которой видны на приграничных с Россией территориях.

Контекст

Как сообщалось, утвержденная Сеймом в четверг процедура будет распространяться и на лиц, получивших заключение специалиста Клинической университетской больницы или консилиума специалистов о необходимости отсрочки вакцинации против Covid-19.

Поправки предусматривают, что с 6 ноября по 31 декабря лицам с острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей с первого по третий день нетрудоспособности будет выдаваться лист нетрудоспособности B, а за этот период будет выплачиваться пособие по болезни.

В настоящее время всем лицам, страдающим Covid-19 или острой инфекцией верхних дыхательных путей, за первые десять дней нетрудоспособности выдается лист нетрудоспособности А, оплачиваемый работодателем, а с 11-го дня нетрудоспособности - выдается лист B, за который выплачивается пособие по болезни.