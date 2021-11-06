Кристина Безродная несколько лет проработала стюардессой в Южной Европе - но не на самолетах, а на яхтах. Литовка рассказала, что о такой работе можно только мечтать. Стюардессы на яхтах не только хорошо зарабатывают, но и могут побывать в красивейших местах Европы. Однако у этой работы есть и свои темные стороны - например, странные капризы клиентов и даже сексуальные домогательства.

Кристина указывает, что в интернете эта работа часто идеализируется, однако хорошая зарплата и возможность путешествовать - только одна сторона медали. В интервью литовскому порталу 15min.lt она открыто рассказала и о второй стороне - каким критериям должна соответствовать будущая стюардесса и с какими необычными требованиями владельцев яхт ей пришлось столкнуться.

Отозвалась на объявление

Кристина родилась и выросла в Вильнюсе, но после окончания средней школы отправилась учиться за границу. Когда девушка вернулась в Литву, она начала работать на бирже. Несмотря на то, что работа была хорошая, долго просидеть спокойно она не смогла.

Увидев объявление, в котором на летний сезон на работу за границу ищут стюардессу на яхту, Кристина решила пойти на приключение и вырваться из офисной жизни, которая казалась ей удручающей.

"Отправилась в Италию, чтобы работать на яхте. И обратно уже не вернулась. Я по-прежнему путешествую и сейчас живу с другом в Норвегии. На яхтах работала четыре года. Все эти годы работала на юге - в Италии, на юге Франции, в Греции", - рассказывает 30-летняя Кристина.