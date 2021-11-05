"Не надо болеть!" Профессор Данилан перенесенный ковид вспоминает со слезами

"Знаете, было нелегко. Я пожалуюсь. Не люблю жаловаться (...)

Я по своей натуре не нытик, но проходило у меня тяжело. Лежал в больнице Страдиня, в своей больнице.

Приходили коллеги, друзья, медсестры в скафандрах. Я не узнавал их. Такая слабость была, что не узнавал. Вспотевшие бедняги, замученные", - рассказал Данилан в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Тогда вакцины еще не были доступны. Если бы были, то Данилан определенно вакцинировался бы.

"Ни одного близкого, когда лежал 39 дней, не пускали. Ни жену, ни друзей. Я переживал, что нет близких, с кем поговорить. Но каково моим близким?". Профессор рассказал, что его жена очень переживала, поскольку он был "тяжелым пациентом".

"Все еще есть нарушения равновесия", - признался Данилан, отметив, что раньше таких проблем не было. Бывает, что он может случайно упасть, идя по улице. Профессор отметил, что у многих переболевших остаются длительные последствия. "Это особенно касается невакцинированных, тяжело переболевших коронавирусом пациентов. Не надо болеть. Не надо болеть", - призвал Данилан.

Он пояснил, что невакцинированные не могут положиться на то, что их иммунитет одолеет вирус самостоятельно.

"Как вы думаете, в плане коронавируса мы западные европейцы или больше из бывшего Советского Союза или России, Украины, Беларуси? Конечно, мы все еще там варимся. Россия тоже не движется вперед.

У меня сердце болит за то, что многих врачей, моих коллег, бранят -

вы хотите заработать денег! (...) Я это делаю бесплатно, из благородной цели - спасти людей от смерти", - указал Данилан.