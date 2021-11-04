Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток против Covid-19

"Это исторический день для нашей страны, так как Великобритания - первая страна в мире, одобрившая медикаменты против вируса, которые можно использовать для лечения Covid-19 в домашних условиях", - сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид.

"Это меняет правила игры для самых незащищенных, которые вскоре смогут получить это ранее невиданное лекарство", - добавил министр.

В результате применения лекарства - молнупиравира - снижается способность вируса размножаться, замедляя заболевание.

MHRA сообщило, что испытания подтвердили, что это лекарство "безопасно и эффективно, снижает риск госпитализации и смерти людей с легким или умеренным течением Covid-19, у которых есть риск развития тяжелой формы заболевания".

Медикамент эффективнее всего, если его применяют в начале заболевания, свидетельствуют данные клинических тестов. MHRA советует применять его в течение пяти дней после появления симптомов.

Медикамент одобрен к употреблению для людей, которые имеют хотя бы один фактор риска развития тяжелой формы болезни. Среди этих факторов ожирение, преклонный возраст, диабет и сердечные заболевания.