Чт, 4.11.2021
Слышала за дверью, как внизу ходят дети, муж привозит продукты. Хорошо, что в наши дни есть WhatsApp, где можем связаться и видеть друг друга, но это очень сложно. Ивета, заболевшая Covid-19
Ивета, заболевшая Covid-19

Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток против Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Zety Akhzar/Shutterstock

В четверг, 4 ноября, Великобритания одобрила к использованию противовирусные таблетки фармакологической компании США Merck. Они предназначены для тех, кто болеет Covid-19 в легкой или среднетяжелой форме. Об этом сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

"Это исторический день для нашей страны, так как Великобритания - первая страна в мире, одобрившая медикаменты против вируса, которые можно использовать для лечения Covid-19 в домашних условиях", - сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид.

"Это меняет правила игры для самых незащищенных, которые вскоре смогут получить это ранее невиданное лекарство", - добавил министр.

В результате применения лекарства - молнупиравира - снижается способность вируса размножаться, замедляя заболевание.

MHRA сообщило, что испытания подтвердили, что это лекарство "безопасно и эффективно, снижает риск госпитализации и смерти людей с легким или умеренным течением Covid-19, у которых есть риск развития тяжелой формы заболевания".

Медикамент эффективнее всего, если его применяют в начале заболевания, свидетельствуют данные клинических тестов. MHRA советует применять его в течение пяти дней после появления симптомов.

Медикамент одобрен к употреблению для людей, которые имеют хотя бы один фактор риска развития тяжелой формы болезни. Среди этих факторов ожирение, преклонный возраст, диабет и сердечные заболевания.

Еще 20 октября Великобритания заявила, что заказала в США 480 000 доз молнупиравира.


НАВЕРХ
Back