Бывший генсек НАТО: Путин в свое время хотел в ускоренном режиме вступить в НАТО

Робертсон был генсеком НАТО с 1999 по 2003 год. Во время первой встречи Путин недвусмысленно дал понять, что хочет, чтобы Россия была частью Западной Европы. "Они хотели быть частью безопасного, стабильного и обеспеченного Запада, к которому Россия на тот момент не принадлежала", - рассказал Робертсон в подкасте One Decision.

"Когда пригласите нас присоединиться к НАТО?" - спрашивал Путин на одной из первых встреч. Робертсон ответил, что НАТО не рассылает приглашения - страны сами просят о вступлении.

"Ну, мы в очереди со всеми странами, которые ни на что не влияют, стоять не будем", - в тот раз сказал Путин.

Стоит отметить, что в 2004 году в НАТО были приняты все три страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия и Словения.

Рассказанное Робертсоном совпадает со словами самого Путина в интервью BBC незадолго после вступления в должность президента России в 2000 году. Путин в интервью сказал, что не исключает вступление в НАТО, "если и когда будет приниматься во внимание мнение России, как равноправного партнера".