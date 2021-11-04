Оштрафованный на 3000 евро за нарушение комендантского часа водитель получил еще 1740 евро штрафа

Подобные случаи - будничное дело для стражей порядка. Однако этот юноша два дня назад уже нарушил закон - в сумме получив штраф в размере трех тысяч евро. Сумму составили шесть административных правонарушений.
Полиция также констатировала отсутствие номеров у машины, отсутствие обязательной страховки, а также не пройденный техосмотр.
Юноша передвигался во время комендантского часа. В связи с этим начат административный процесс и назначен штраф в размере 1500 евро. Вместе со всеми нарушениями штраф составил 1740 евро.
Водитель был задержан и отправлен в изолятор в Лиепае, в здании Управления курземского региона Госполиции. В связи с вождением в нетрезвом виде и без прав начат уголовный процесс. Уголовный кодекс за такое нарушение предполагает лишение свободы на срок до года, краткосрочное лишение свободы или принудительные работы, или лишение прав на пять лет с денежным штрафом.
В машине также находился другой 18-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения полиции в связи с вождением в нетрезвом виде без прав. Этот юноша был также задержан и помещен в изолятор, к тому же, получив штраф за нарушение комендансткого часа в размере 500 евро.