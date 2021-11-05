"Мы снова в эпицентре". ВОЗ выражает опасения в связи с ростом числа случаев Covid-19 в Европе
Выросшее число случаев Covid-19 в Европе вызывает серьезные опасения, предупредила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Выросшее число случаев Covid-19 в Европе вызывает серьезные опасения, предупредила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Европейский регион ВОЗ, охватывающий 53 государства, а также несколько стран Средней Азии, с кумулятивным показателем 78 миллионов случаев Covid-19 сейчас в этом плане опережают юго-восточную Азию, восточный регион Средиземного моря и Африку вместе взятые, сообщает AFP.
"Мы снова находимся в эпицентре", - сказал на пресс-конференции директор европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.
"Нынешний темп трансмиссий в 53-х странах региона создает серьезные опасения", - признал чиновник.
Прирост наблюдается во всех возрастных группах, сказал он.
Рост числа случаев Covid-19 Клюге объясняет "недостаточным охватом вакцинации", а также "облегчением общественного здоровья и социальных услуг".
Число случаев госпитализаций больше в тех странах, где более низкие показатели вакцинации, пояснил он.
Такие мероприятия как тестирование, отслеживание контактов, физическое дистанцирование и ношение масок для лица - по-прежнему находятся в арсенале по борьбе с вирусом, указал Клюге.
"Нам нужно изменить нашу тактику реакции на рост числа случаев Covid-19 на попытки не допустить, чтобы это вообще происходило", - призвал чиновник.
Число зарегистрированных за сутки новых случаев Covid-19 растет в Европе уже шесть недель подряд.
За прошедшие семь дней с 8162 смертями на первом месте находится Россия, а за ней следуют Украины и Румыния с 3819 и 3100 смертей, свидетельствуют официальные данные.