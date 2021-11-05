"Мы снова в эпицентре". ВОЗ выражает опасения в связи с ростом числа случаев Covid-19 в Европе

Европейский регион ВОЗ, охватывающий 53 государства, а также несколько стран Средней Азии, с кумулятивным показателем 78 миллионов случаев Covid-19 сейчас в этом плане опережают юго-восточную Азию, восточный регион Средиземного моря и Африку вместе взятые, сообщает AFP.

"Мы снова находимся в эпицентре", - сказал на пресс-конференции директор европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.

"Нынешний темп трансмиссий в 53-х странах региона создает серьезные опасения", - признал чиновник.

Согласно "одной заслуживающей доверия протекции", нынешняя траектория может означать "еще полмиллиона случаев смертей, связанных с Covid-19" до февраля, добавил Клюге.

Прирост наблюдается во всех возрастных группах, сказал он.

Рост числа случаев Covid-19 Клюге объясняет "недостаточным охватом вакцинации", а также "облегчением общественного здоровья и социальных услуг".

Число случаев госпитализаций больше в тех странах, где более низкие показатели вакцинации, пояснил он.

Такие мероприятия как тестирование, отслеживание контактов, физическое дистанцирование и ношение масок для лица - по-прежнему находятся в арсенале по борьбе с вирусом, указал Клюге.

"Нам нужно изменить нашу тактику реакции на рост числа случаев Covid-19 на попытки не допустить, чтобы это вообще происходило", - призвал чиновник.

Число зарегистрированных за сутки новых случаев Covid-19 растет в Европе уже шесть недель подряд.