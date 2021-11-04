Павлютс: Латвия может вернуться к "нормальной жизни" в начале весны

Депутаты коалиции правительства, представляющие большинство в Сейме, сегодня отклонили требование оппозиции об отставке Павлютса.

"Я кризисный министр, и моя главная задача - до начала весны остановить пандемию и вернуть нормальную жизнь в Латвии, этому я посвящаю все свои силы", - подчеркнул политик в ходе дебатов, время от времени замечая, что происходит поиск виновных.

Павлютс в начале речи поблагодарил медиков, которые сейчас борются за жизни и здоровье более, чем 1500 больных Covid-19, а так же жителей Латвии, которые исполнили этический долг вакцинироваться и таким образом защитили себя от тяжелого заболевания. Он также поблагодарил лидеров мнений, старавшихся в это время сплотить общество.

Он обратил внимание на ситуацию в Дании, где своевременно был достигнут высокий охват вакцинации, а в сентябре было возможно отменить ограничения и вернуться к нормальной жизни.

"Исследования подтверждают, что высокое доверие жителей к врачам, науке и государству было решающим фактором в достижениях Дании", - сказал министр.

Павлютс также заявил, что в обстоятельствах длительного кризиса доверие к правительству неизбежно падает. Министр отметил, что поляризация политиков ускоряет снижение доверия, и обратил внимание на то, что в Дании оппозиция также считала борьбу с пандемией приоритетом.

По его мнению, борьба с пандемией должна быть общей целью общества. Поляризация общества и потакание подобным тенденциям со стороны отдельных политиков привела к недостаточной вакцинации общества, считает Павлютс. Также он признал, что

проблемы с вакцинацией - зеркало накопленных годами в государстве проблем с диалогом и взаимоотношениями, в том числе, государства с жителями.

Среди причин сложившейся ситуации министр также назвал дезинформацию в СМИ и ложь в социальных сетях. Министр сожалеет, что самыми действенными оказались принудительные меры. Несмотря на это, Павлютс считает успешной проведенную кампанию по информированию жителей по телефону и на латышском и русском языках.