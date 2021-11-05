Уилл Смит о желании убить своего отца: "Так сильно ударил мою мать по голове, что она упала"

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком. Юридически они развелись в 2000 году.
"Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью", - цитирует актера Lenta.ru.
Из-за этого у Смита появилось желание отомстить отцу. Он признался, что все это повлияло на его дальнейшую карьеру.
"В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Когда стану достаточно большим, когда стану достаточно сильным, когда перестану быть трусом, я убью его", - пишет Смит в мемуарах.
После развода родителей Уилл Смит поддерживал тесные отношения со своим отцом. Он отметил, что родитель был жесток, но всегда искренне интересовался успехами своего сына. Мужчина много пил, был зависимым от алкоголя, но на каждой его премьере, спектакле или концерте он появлялся трезвым.