Уилл Смит о желании убить своего отца: "Так сильно ударил мою мать по голове, что она упала"

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком. Юридически они развелись в 2000 году.

"Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью", - цитирует актера Lenta.ru.

Из-за этого у Смита появилось желание отомстить отцу. Он признался, что все это повлияло на его дальнейшую карьеру.

"В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Когда стану достаточно большим, когда стану достаточно сильным, когда перестану быть трусом, я убью его", - пишет Смит в мемуарах.