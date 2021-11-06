Рынок недвижимости перегрелся?

Если в 2020 году на покупку или строительство таких домов было направлено около четверти от общего предоставленного финансирования, то в этом году — уже треть. Объем финансирования в этом сегменте увеличился почти вдвое, а число сделок — на 64%. Средняя сумма займа в этом году на 13% больше, чем годом ранее, и она составляет около 100 тысяч евро.

Самый высокий спрос сохраняется в Рижском регионе, куда уходит половина предоставленного финансирования. Наиболее востребованы Гаркалнский, Адажский, Кекавский, Саласпилсский и Бабитский края. Примерно треть финансирования направляется на покупку или строительство домов в столице, а остальное — на проекты в других местах по Латвии.

Цены на квартиры в новых проектах достигли в среднем 2000 евро за квадратный метр и продолжают расти

Последние тенденции свидетельствуют о существенном росте спроса на квартиры в новых проектах как на первичном, так и на вторичном рынке, что можно объяснить желанием покупателей получить более качественное и экологичное жилье. Это способствует формированию благоприятной для девелоперов недвижимости инвестиционной среды за счет увеличения доступности квартирных площадей.

По мере повышения спроса наблюдается еще одна тенденция: с учетом ситуации покупатели вносят авансовый платеж для резервации еще до сдачи объекта в эксплуатацию, а у некоторых застройщиков размер аванса может составлять до 30% от общей суммы сделки, при том, что сдача объектов планируется только через полтора года.

C повышением спроса растут цены во всех сегментах.

Например, в новых проектах эконом-класса цены достигли 2000 евро за квадратный метр и продолжают расти. Для сравнения, год назад за квадратный метр просили в среднем около 1600 евро.

В свою очередь при строительстве частного дома необходимо считаться с растущими затратами на стройматериалы и рабочую силу. Строительные расходы сейчас в среднем начинаются от 1400 евро за квадратный метр. Кроме того, важно помнить, что в процессе строительства смета может увеличиваться, поэтому расходы следует считать с осторожностью и с запасом на случай удорожания.

Наряду с ростом затрат при строительстве частных домов клиенты сталкиваются также с дефицитом материалов, увеличением сроков доставки и с нехваткой рабочей силы. Поэтому, строя дом, необходимо принимать во внимание более длительный цикл строительства и, соответственно, более долгий период ввода в эксплуатацию, который за последние годы вырос с 18-ти вплоть до 36-ти месяцев.

Вдобавок, оценивая рынок недвижимости стран Балтии в целом, можно сделать вывод, что в Латвии цены за квадратный метр во всех сегментах сейчас самые низкие.

Рынок недвижимости не перегревается: заемщики более осмотрительны, банки тщательно проверяют соответствие обязательств

Впрочем, несмотря на наблюдаемую активность на рынке недвижимости, в настоящее время нет оснований говорить о его перегреве.

В отличие ситуации перед кризисом 2008 года отношение общества к кредитным обязательствам сейчас куда более осторожное.

Кроме того, сегодня действует целый ряд законодательных и регуляторных правил, которые устанавливают принципы ответственного кредитования, не позволяя клиентам брать на себя чрезмерные обязательства. К примеру, работают кредитный регистр и регистр платежей за полученные услуги, где обобщается информация об обязательствах заемщиков.

Банки, принимая решения о предоставлении финансирования, тоже придерживаются строгих правил как в отношении общей суммы займа, которая не может превышать общих доходов за шесть лет, так и касательно ежемесячных платежей — они не могут быть больше 40% от ежемесячных доходов.