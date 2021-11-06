Медик: если врач советует беременной не вакцинироваться от Covid-19, надо искать другого

Врачи больницы обращают внимание на то, что женщины часто не прививаются не потому, что поверили неправдивой информации или мифам о вакцинации беременных, а потому, что доверились своему лечащему врачу, который сказал: лучше не вакцинироваться.

"Честно говоря, мне тяжело об этом спокойно говорить. Та ответственность, которую они берут на себя - огромная!

Оставлять маленьких детей, только что родившихся, без матери из-за каких-то противоречий... Я не могу этого понять.

Я думаю, это совершенно недопустимо", - подчеркнула руководитель Центра хирургии легких и отделения Covid-19 Даце Жентиня.

Одной матери, находящейся в реанимации, пришлось вследствие тяжелого состояния преждевременно прервать беременность. Новорожденного удалось спасти, но теперь идет борьба за жизнь женщины. У другой невакцинированной женщины родился ребенок со врожденным Covid-19.

Отказ вакцинироваться также не понимает глава Клиники женского и детского здоровья больницы Страдиня Майра Янсоне.

"Мне тяжело понять тех молодых матерей, которые так рискуют своей жизнью, жизнью своего ребенка. В тот момент, когда их везут в реанимацию, им страшно, страшно, что будет дальше.

Но я не могу понять, как можно не бояться возможности заболеть", - сказала Янсоне.

Проведенный SPKC опрос демонстрирует, что в этом году уже в октябре инфицировалось 1016 беременных. Медики делают выводы, что примерно две из десяти беременных, попавших в больницу, признают, что не вакцинироваться посоветовал врач.

"Я думаю, нужно бороться с врачами, которые отговаривают беременных от вакцинации. Последствия у этого драматичные!" - подчеркнула глава отделения Covid-19 Жентиня.

Однако организации медиков не совсем понимают, как повлиять на врачей, советы которых противоречат науке. Поэтому просто повторяют - надо вакцинироваться.

"Беременные, которые заболевают, имеют больший риск тяжелой болезни, попадания в интенсивную терапию, выше риск преждевременных родов. К сожалению, в Латвии уже были случаи смерти в связи с инфекцией Covid-19. Поэтому безопаснее сейчас вакцинироваться от Covid-19," - подчеркнула Вия Вейса, специалист по гинекологии и родам.

"Чтобы все получилось и общество медиков начало реагировать, надо разузнать о тех врачах, которые отговаривают от вакцинации.

Поэтому мой совет людям, которых кто-то из врачей отговаривает вакцинироваться по тем или иным причинам, пожалуйста, будьте разумны и сходите к другому врачу! К одному, к двум, хоть к трем!" - призвала руководитель отделения Covid-19 Жентиня.