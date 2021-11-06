Часть латвийских депутатов Европарламента проголосует за отмену неприкосновенности Ушакова

Депутат Европарламента Калниете подчеркнула, что в ожидаемом голосовании поддержит решение отменить неприкосновенность Ушакова. По ее мнению, это голосование позволит выяснить ответственность Ушакова в уголовном процессе.

"Несмотря на этот процесс, Ушаков все равно в ответе за то беззаконие, которое мы видим в Рижской думе и подчиненных ей инстанциях, которое образовалось во время его руководства и которое он якобы не замечал", - заявила политик.

Мелбарде тоже будет голосовать за отмену иммунитета. Она отмечает, что это обычная практика для Европарламента, когда депутатов передают судебной власти.

Голосовать за отмену будет также Ивар Иябс. Он считает, что это позволит латвийским органам охраны правопорядка делать свою работу.

Депутат Вайдере заявила, что юридическая комиссия внимательно рассмотрела этот вопрос и оценила, нет ли в отмене иммунитета политической подоплеки.

"Юридический комитет сделал заключение, что в выдаче Ушакова нет политических мотивов. Я думаю, что примерно в 99,9% случаев Европарламент всегда голосовал за отмену неприкосновенности. Мы доверяем судебным институциям", - сказала парламентарий.

Зиле присоединился к остальным депутатам, заявив, что будет голосовать за отмену неприкосновенности.

Он подчеркнул, что были "отдельные политизированные случаи, в которых Европарламент проголосовал против выдачи депутата. Сам я всегда голосовал за выдачу, если судебные инстанции обращались в Европарламент".