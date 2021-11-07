Советское или российское? Как символы СССР стали частью современной России

"Советский Союз - наследник дореволюционной империи, и в художественном, и в визуальном плане. Поскольку культурная революция, которая произошла в СССР в 1920-х и 1930-х годах, достигла своей цели, именно советское наследие оказывается более видимым, оно более осязаемое", - говорит он.

Гимн, звезды...и хоккейная форма

Одним из главных символов современного российского государства - гимн России, музыка которого была заимствована из гимна Советского Союза, а один из авторов текста старого советского и автор современного российского - один и тот же человек, поэт Сергей Михалков.

ФОТО: BBC

Согласно опросу ВЦИОМ, 63% респондентов считают, что современный гимн подходит образу России. При этом 13% респондентов заявляют, что предпочли бы вернуть гимну текст времен СССР - такое мнение было наиболее распространено среди групп россиян возраста 45-59 лет и от 60 и старше.

Елизавета Лихачева считает, что возвращение музыки из гимна СССР в современный гимн показательно. "Путинскую Россию часто сравнивают с периодом 1970-х и 1980-х в Советском Союзе, что вполне логично", - рассуждает она. "У 90 процентов населения не только России, но и всех стран бывшего СССР, советская символика безусловно вызывает ностальгию. Современные российские власти наконец-то поняли, что эту ностальгию можно использовать", - говорит эксперт.

Еще одна неотъемлемая часть государственного образа современной России - красные звезды Кремля, которые в 1930-е годы заменили собой двуглавых орлов, украшавших башни Кремля с начала XVII века. С момента распада СССР кремлевские звезды демонтированы так и не были.

По мнению директора Музея Архитектуры Елизаветы Лихачевой, вопрос не только и не столько в стоимости демонтажа. У современной России нет ответа на вопрос о том, чем заменить звезды: "Мы еще не самоидентифицированная нация, мы проживаем переходный период. Для нас советские символы - это часть нашей идентификации. Мы - советские люди, хотим мы того или нет. Соответственно, менять звезды сейчас - дорого и бессмысленно, потому что они часть нас".

Не меняются в стране и названия улиц и населенных пунктов. После волны переименований в начале 1990-х, когда на карте вновь появились Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, а в московском и питерском метро такие станции, как "Чистые пруды", "Охотный ряд" и "Сенная площадь", стремление полностью избавиться от советской топографии постепенно угасло. Сегодня во многих российских городах нетрудно найти площадь Революции или улицу Октября, а улицы Ленина часто оказываются центральными.