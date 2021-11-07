В субботу во время комендантского часа в Лудзенском крае погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00 на автодороге Екабпилс - Резекне - Лудза - российская граница (Терехово). На 117-м километре дороги автомобиль Škoda Octavia сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Госполиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия. Напомним, что в Латвии до 15 ноября во время с 20:00 до 05:00 действует комендантский час. Людям запрещено находиться на улице без оправдательных причин, заполненного подтверждения и удостоверения личности.