Вс, 7.11.2021
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В субботу во время комендантского часа в Лудзенском крае погиб пешеход

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в дорожно-транспортном происшествии в Цирмской волости Лудзенского края погиб пешеход, сообщили в Госполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00 на автодороге Екабпилс - Резекне - Лудза - российская граница (Терехово). На 117-м километре дороги автомобиль Škoda Octavia сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Госполиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия. Напомним, что в Латвии до 15 ноября во время с 20:00 до 05:00 действует комендантский час. Людям запрещено находиться на улице без оправдательных причин, заполненного подтверждения и удостоверения личности.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, пострадали еще 15 человек.


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