Дети в масках. Вредят ли ковидные ограничения детской психике?

Родители носить маску сына не принуждают.

"Он ненавидит ее, - говорит Эрна Ивэнс. - Лично я ничего не имею против маски, но знаю, что сыну в ней некомфортно, и не хочу его заставлять".

На фоне новых волн пандемии перед родителями и регулирующими органами во всем мире встал вопрос: как обезопасить детей, не повредив при этом их социальному и эмоциональному развитию?

Единой позиции нет

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям от шести лет и старше носить маски, если в данной местности уровень заболеваемости особенно высок.

Государства к началу октября поделились в этом плане на три группы.

Во Франции, Италии и Сингапуре маски обязательны в школьных классах и других закрытых помещениях с большим количеством людей.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний советует надевать детям маски уже в два года.

В Британии и России ни школьники, ни учителя масок не носят.

В Сингапуре дети старше шести лет обязаны носить маски по закону, но их можно видеть и на малышах ФОТО: Getty Images

Единственное правило, с которым согласны все - маски противопоказаны детям до двух лет, чтобы они не задохнулись.

"Возрастные рамки ношения масок детьми наукой не установлены", - говорит президент Европейской академии педиатрии Адамос Хаджипанаис.

По техническим и этическим причинам число работ, посвященных воздействию ношения масок на детей, невелико. Все они концентрировались на том, как маски влияют на дыхание, и в данном смысле вреда от них не выявлено. Но дискуссия нарастает, поскольку многие считают, что на эту проблему надо смотреть шире.

"За" и "против"

Поборники масок упирают на снижение риска подцепить коронавирус, а все прочие соображения находят второстепенными, либо вообще надуманными.

Они напоминают, что в подавляющем большинстве стран детей до 12 лет не вакцинируют, а значит, опасность для них больше, и особенно опасаются нового, вдвое более заразного штамма Delta.

"Delta значительно ухудшила ситуацию. С тех пор, как она начала распространяться, мы видели множество вспышек в школах по всему миру", - говорит старший преподаватель эпидемиологии из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

С другой стороны, у детей Covid-19 обычно протекает в легкой форме. По данным обширного исследования, опубликованного в июле этого года, в Британии в среднем попадает в реанимацию один ребенок из 50 тысяч заразившихся, а умирают двое из миллиона.

Однако лучше не заражаться, а уровень заболеваемости в школах и ношение масок, несомненно, связаны. В средних учебных заведениях американского штата Северная Каролина, где маски обязательны, в марте-июне 2021 года были выявлены свыше 7 тысяч случаев присутствия на занятиях скрытых носителей коронавируса, а заразились от них лишь 363 одноклассника.