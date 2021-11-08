Сделал прививку и вскоре заболел, почему? Объясняют медики

В 4-м отделении Латвийского центра инфектологии оборудовано 20 ковидных коек. Все 20 помещенных на них зависимы от кислорода, состояние пациентов - средней тяжести или тяжелое.

"И из этих 20 пациентов у нас только один вакцинированным. И он не в тяжелом состоянии", - указывает глава отделения, инфектолог Иева Толмане.

Однако недавно полученная вакцина не гарантирует более легкого течения болезни, если заражение происходит сразу после прививки. Антитела образуются, но не так быстро.

Дело в том, что после первой прививки нужно довольное большое время, пока они не появятся. И у нас есть пациенты, заболевшие между первой и второй прививкой. Но это ни в коем случае ни от прививки. От прививки заболеть нельзя. Так как там не вводят антиген болезни, вводят только информацию, что нужно производить антитела. От прививки заболеть нельзя, но можно заразиться между прививками, так как заболеваемость высока", - рассказала Толмане.

С ней согласна и старший врач центра Байба Розентале: "Если, конечно, прошли 14, 10 дней после первой прививки, то антитела уже создались, недостаточно, но они есть. И течение болезни может быть более легким. Но, если происходит так, что вчера вакцинировался и завтра заболеешь, то, к сожалению, нет".

В свою очередь в последнее время у врачей возникает впечатление, что некоторые вакцинируются, уже будучи больными Covid-19. Однако вакцинироваться уже больным - плохо.

"Это создает дополнительную нагрузку на иммунную систему, организм уже заражен, уже борется, а мы дополнительно вводим антигены, которые могут увеличить нагрузку", - указывает руководитель клиники токсикологии Восточной больницы Олег Шуба.