В Великобритании некрофил признался в убийстве двух женщин

67-летний Дэвид Фуллер на прошлой неделе в суде признал вину в убийствах. Ранее он уже признался, что на протяжении 12 лет сексуально использовал трупы женщин в моргах двух больниц Кента, где работал электриком.

Фуллер признал вину в 51 преступлении. Связать Фуллера с преступлениями удалось благодаря развитию технологий тестирования ДНК и масштабной операции полиции.

В 1987 году он убил двух женщин - 25-летнюю Венди Нелл и 20-летнюю Каролин Пирс. Образцы ДНК Фуллера были найдены на постельном белье, полотенце, чулках и теле Нелл.

Когда Фуллер был задержан по подозрению в совершении убийств в 1987 году, полиция обыскала его место жительства. Там было найдено большое количество детской порнографии и других порнографических материалов. В тайном отделении в шкафу были найдены и снятые Фуллером видео из моргов в период с 2008 по 2020 год.

"Хорошо осознавать, что он больше не сможет никому навредить или причинить еще больше боли", - заявила семья Нелл.