Чтобы не как панцирь у черепахи: 5 секретов красоты кожи зимой

#2 Употребляйте воду и витамины
Вода помогает коже восстанавливаться, поэтому не забывайте употреблять воду также и в осенний и зимний период. Если ежедневно употреблять воду в небольших количествах и организм не получает достаточно жидкости, кожа и слизистые оболочки становятся сухими и даже могут легко начать трескаться. Поэтому, хоть в холодное время года мы и не испытываем настолько сильную жажду, как летом, важно пить воду, причем в необходимом количестве. Чтобы помочь коже восстановиться и способствовать потреблению жидкости, осенью и зимой, помимо воды, рекомендуется употреблять различные чаи и ягодные морсы.
В холодное время года кожа отдыхает после интенсивного весенне-летнего сезона. В этот период рекомендуется принимать дополнительные антиоксиданты - витамины А и Е, селен, цинк, а также витамин D. Антиоксиданты и витамины значительно улучшат механизмы саморегенерации кожи.
#3 Выбирайте подходящее мыло и кремы для рук
При пандемии Covid-19 мы чаще чем раньше моем руки или пользуемся дезинфицирующими средствами для рук, которые способствуют тому, чтобы кожа рук становилась сухой и грубой. Поэтому важно ежедневно мыть руки кремообразным жидким мылом для чувствительной кожи. Кроме того, после каждого использования моющего или дезинфицирующего средства рекомендуется использовать увлажняющий и питательный крем для рук, в свою очередь вечером или на ночь - защитный крем. Особенно ценным для рук будет крем, содержащий, например, пантенол, глицерин, мочевину или миндальное масло. Эти ингредиенты помогут увлажнять и питать кожу рук и ногтей, сделают кожу более мягкой и здоровой. В свою очередь, после посещения мастера маникюра полезно будет дополнительно нанести масло для кутикулы, ведь через несколько дней после процедуры возможно небольшое шелушение кожи. Масло для кутикулы поможет предотвратить шелушение кожи и еще больше увлажнит кожу вокруг ногтей.
"Желательно не мыть руки в горячей воде, а также ни в коем случае не использовать кремы для рук с истекшим сроком годности - этим можно добиться только обратного эффекта и ухудшить существующую ситуацию. Если кожа рук очень сухая, грубая и потрескавшаяся, следует обратиться к семейному врачу или дерматологу, чтобы получить конкретные рекомендации и как можно быстрее и эффективнее помочь восстановиться коже рук", - подчеркивает косметолог.
#4 Побалуйте руки парафиновыми ванночками
Парафиновая ванночка - это эффективная процедура, дающая хороший и практически мгновенный результат. После этой процедуры кожа становится мягкой и бархатистой. Глубокое увлажнение с согревающим эффектом поможет избавиться от сухой и огрубевшей кожи, увлажнит и сделает руки бархатистыми. Парафиновые ванночки избавляют от отмерших клеток кожи, предотвращают шелушение кожи и кутикул, обогащают ногти минералами и предотвращают их деформацию. Чтобы процедура имела стойкий результат, ее необходимо повторить несколько раз подряд. При проведении процедуры парафиновой ванночки следует учесть, что проводить ее можно только для здоровой кожи рук. Кожа рук не должна быть повреждена - на коже не должно быть открытых и воспаленных шрамов, глубоких трещин или мокнущих ран.