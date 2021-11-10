Чтобы не как панцирь у черепахи: 5 секретов красоты кожи зимой

#2 Употребляйте воду и витамины

Вода помогает коже восстанавливаться, поэтому не забывайте употреблять воду также и в осенний и зимний период. Если ежедневно употреблять воду в небольших количествах и организм не получает достаточно жидкости, кожа и слизистые оболочки становятся сухими и даже могут легко начать трескаться. Поэтому, хоть в холодное время года мы и не испытываем настолько сильную жажду, как летом, важно пить воду, причем в необходимом количестве. Чтобы помочь коже восстановиться и способствовать потреблению жидкости, осенью и зимой, помимо воды, рекомендуется употреблять различные чаи и ягодные морсы.

В холодное время года кожа отдыхает после интенсивного весенне-летнего сезона. В этот период рекомендуется принимать дополнительные антиоксиданты - витамины А и Е, селен, цинк, а также витамин D. Антиоксиданты и витамины значительно улучшат механизмы саморегенерации кожи.

#3 Выбирайте подходящее мыло и кремы для рук

При пандемии Covid-19 мы чаще чем раньше моем руки или пользуемся дезинфицирующими средствами для рук, которые способствуют тому, чтобы кожа рук становилась сухой и грубой. Поэтому важно ежедневно мыть руки кремообразным жидким мылом для чувствительной кожи. Кроме того, после каждого использования моющего или дезинфицирующего средства рекомендуется использовать увлажняющий и питательный крем для рук, в свою очередь вечером или на ночь - защитный крем. Особенно ценным для рук будет крем, содержащий, например, пантенол, глицерин, мочевину или миндальное масло. Эти ингредиенты помогут увлажнять и питать кожу рук и ногтей, сделают кожу более мягкой и здоровой. В свою очередь, после посещения мастера маникюра полезно будет дополнительно нанести масло для кутикулы, ведь через несколько дней после процедуры возможно небольшое шелушение кожи. Масло для кутикулы поможет предотвратить шелушение кожи и еще больше увлажнит кожу вокруг ногтей.

"Желательно не мыть руки в горячей воде, а также ни в коем случае не использовать кремы для рук с истекшим сроком годности - этим можно добиться только обратного эффекта и ухудшить существующую ситуацию. Если кожа рук очень сухая, грубая и потрескавшаяся, следует обратиться к семейному врачу или дерматологу, чтобы получить конкретные рекомендации и как можно быстрее и эффективнее помочь восстановиться коже рук", - подчеркивает косметолог.

#4 Побалуйте руки парафиновыми ванночками