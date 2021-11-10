Ср, 10.11.2021
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Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения

Чтобы не как панцирь у черепахи: 5 секретов красоты кожи зимой

ФОТО: Shutterstock/Re_sky

Осенняя и зимняя погода по обыкновению безжалостна к коже наших рук - она становится сухой, грубой и даже может трескаться, вызывая дискомфорт. Косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне подготовила ценные рекомендации, которые позволят избежать влияния холодной погоды, своевременно позаботившись о красоте и здоровье кожи рук.

"Осенью и зимой, когда температура воздуха близка к нулю и даже еще ниже, кожа рук, защищая себя от неблагоприятных погодных условий, нередко становится сухой и грубой. К тому же, частое использование дезинфицирующих средств для рук и частое мытье рук нарушают pH кожи, только ухудшая ситуацию. Однако, своевременно и регулярно ухаживая за своими руками, мы можем избежать сухой, грубой и даже потрескавшейся кожи. В самое холодное время года важно, чтобы руки находились в тепле, где бы их не мог обдувать ветер, чтобы несколько раз в день использовался увлажняющий или даже питательный крем для рук и чтобы потреблялось достаточное количество воды", - говорит Иева Страуткалне.

#1 Носите перчатки

С первыми прохладными осенними утрами рекомендуется надевать перчатки, таким образом своевременно защищая кожу рук от неблагоприятных погодных условий. Перчатки помогут сохранить руки в тепле и не позволят холодному ветру их обдувать, более того, если перед выходом на улицу нанести на руки питательный крем, перчатки позволят ему более эффективно проникать в кожу. Для повседневного применения желательно выбирать перчатки из натуральной шерсти, которые по своей текстуре будут мягкими и приятными, а также согреют руки на холодных осенних ветрах.

#2 Употребляйте воду и витамины

Вода помогает коже восстанавливаться, поэтому не забывайте употреблять воду также и в осенний и зимний период. Если ежедневно употреблять воду в небольших количествах и организм не получает достаточно жидкости, кожа и слизистые оболочки становятся сухими и даже могут легко начать трескаться. Поэтому, хоть в холодное время года мы и не испытываем настолько сильную жажду, как летом, важно пить воду, причем в необходимом количестве. Чтобы помочь коже восстановиться и способствовать потреблению жидкости, осенью и зимой, помимо воды, рекомендуется употреблять различные чаи и ягодные морсы.

В холодное время года кожа отдыхает после интенсивного весенне-летнего сезона. В этот период рекомендуется принимать дополнительные антиоксиданты - витамины А и Е, селен, цинк, а также витамин D. Антиоксиданты и витамины значительно улучшат механизмы саморегенерации кожи.

#3 Выбирайте подходящее мыло и кремы для рук

При пандемии Covid-19 мы чаще чем раньше моем руки или пользуемся дезинфицирующими средствами для рук, которые способствуют тому, чтобы кожа рук становилась сухой и грубой. Поэтому важно ежедневно мыть руки кремообразным жидким мылом для чувствительной кожи. Кроме того, после каждого использования моющего или дезинфицирующего средства рекомендуется использовать увлажняющий и питательный крем для рук, в свою очередь вечером или на ночь - защитный крем. Особенно ценным для рук будет крем, содержащий, например, пантенол, глицерин, мочевину или миндальное масло. Эти ингредиенты помогут увлажнять и питать кожу рук и ногтей, сделают кожу более мягкой и здоровой. В свою очередь, после посещения мастера маникюра полезно будет дополнительно нанести масло для кутикулы, ведь через несколько дней после процедуры возможно небольшое шелушение кожи. Масло для кутикулы поможет предотвратить шелушение кожи и еще больше увлажнит кожу вокруг ногтей.

"Желательно не мыть руки в горячей воде, а также ни в коем случае не использовать кремы для рук с истекшим сроком годности - этим можно добиться только обратного эффекта и ухудшить существующую ситуацию. Если кожа рук очень сухая, грубая и потрескавшаяся, следует обратиться к семейному врачу или дерматологу, чтобы получить конкретные рекомендации и как можно быстрее и эффективнее помочь восстановиться коже рук", - подчеркивает косметолог.

#4 Побалуйте руки парафиновыми ванночками

Парафиновая ванночка - это эффективная процедура, дающая хороший и практически мгновенный результат. После этой процедуры кожа становится мягкой и бархатистой. Глубокое увлажнение с согревающим эффектом поможет избавиться от сухой и огрубевшей кожи, увлажнит и сделает руки бархатистыми. Парафиновые ванночки избавляют от отмерших клеток кожи, предотвращают шелушение кожи и кутикул, обогащают ногти минералами и предотвращают их деформацию. Чтобы процедура имела стойкий результат, ее необходимо повторить несколько раз подряд. При проведении процедуры парафиновой ванночки следует учесть, что проводить ее можно только для здоровой кожи рук. Кожа рук не должна быть повреждена - на коже не должно быть открытых и воспаленных шрамов, глубоких трещин или мокнущих ран.

"Хотя парафиновые ванны обычно доступны в салонах красоты, эту процедуру можно проводить и в домашних условиях. В аптеках можно купить твердый парафин, и который перед процедурой необходимо растопить и использовать в соответствии с инструкцией к применению. Важно помнить, что температура расплавленного парафина не должна превышать 40 градусов, и что во время процесса нагревания в парафин не должна попадать вода - если это произойдет, кожа рук обожжется. Перед процедурой руки следует смазать питательным кремом или маслом, которое не позволит парафину прилипать к коже. Руки в ванночку опускают 2-3 раза по 15 минут, позволяя парафину затвердеть, с каждым слоем образуя "перчатки". После этого парафиновую пленку удаляют, а руки смазывают увлажняющим кремом", - говорит Иева Страуткалне.

Холодная парафиновая процедура для сухой кожи рук также поможет восстановить естественный водный баланс. Эта процедура немного проще, чем горячая парафиновая ванна, так как требует меньшего времени приготовления, и сам процесс более просто осуществляется. Перед нанесением холодного парафина руки необходимо вымыть с мылом или нежным скрабом. На руки нужно нанести холодную восковую массу, которая по консистенции напоминает крем для рук, дать впитаться 10-15 минут, а затем смыть теплой водой или вытереть влажным полотенцем. Обладательницам чувствительной кожи рук больше рекомендуются холодные ванночки с парафиновым воском.

#5 Выполнить пилинг кожи рук

Если кожа рук здоровая и без трещин, рекомендуется один-два раза в неделю выполнять пилинг верхнего слоя кожи рук. Пилинг - это косметическая процедура для бережного очищения и отшелушивания верхнего слоя кожи. Существует несколько видов пилинга - если снимается верхний или роговой слой кожи, то это называется пилингом верхнего слоя кожи, если средний слой - выполняется средний пилинг, в свою очередь, если эпидермис очищают до базального слоя - глубокий пилинг. Средний и глубокий пилинг проводят только сертифицированные и обученные специалисты. Регулярно выполняя пилинг верхнего слоя кожи, благодаря регенеративной функции кожи можно быстрее восстановить водный баланс кожи и уменьшить ее шероховатость.

"Процедуру пилинга верхнего слоя кожи также можно проводить и дома, используя средства домашнего приготовления, например, кофейно-сахарный скраб или кофейно-солевой скраб. Скраб следует нанести на влажные руки, помассировать две-три минуты, а затем смыть теплой водой. В свою очередь, если есть желание немного больше стимулировать кожу рук, пилинг верхнего слоя кожи можно выполнить, используя средства, содержащие энзимы фруктовой кислоты. Важно отметить, что если во время или после процедуры наблюдаются аллергические реакции, то процедуру следует немедленно прекратить, а руки вымыть с мягким кремообразным жидким мылом. Если аллергическая реакция не уменьшается, необходимо связаться с семейным врачом или дерматологом", - подчеркивает Иева Страуткалне.


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