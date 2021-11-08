Видео ⟩ "Просто один голос": дочь Началовой исполнила песню мамы

В шоу "Дуэты" две знаменитости поют другу с другом. Они не знают, кто поет вместе с ними. Героев разделяет зеркальная стена, а голоса искажены.

Ведущие программы Сергей Лазарев и Николай Басков были удивлены тем, как голос Веры похож на вокал ее мамы. Восхитился исполнением и партнер Веры Алдониной Александр Панайотов. Артист заметил, что очень тесно дружил с Юлией и радуется успехам ее дочери.

"Я уверен, что и телезрители у экранов со слезами. Как же твой голос похож на голос Юлии. Это невероятно! Когда ты только начала петь, мы все переглянулись. Просто один голос", - заметил Сергей Лазарев.

Панайотов признался, что всегда плачет, когда поет эту песню. Еще в самом начале он почувствовал вибрации Началовой: "Она в ней живет".

Николай Басков отметил, что Вера невероятно талантлива. Она уже участвует в различных вокальных конкурсах и получает награды. Он пожелал, чтобы девочка развивалась и "доделала то, что недоделала мама". Сама Алдонина посвятила это выступление покойной маме. В соцсетях Вера разместила видео номера.

"Мама", - подписала она ролик.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.