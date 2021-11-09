Ковид-сертификат за наличие антител: инициатива передана в Сейм

Авторы инициативы призывают выдавать ковид-сертификаты людям, которые перенесли бессимптомный Covid-19 и имеют антитела к нему, то есть иммунитет. В Латвии много людей переболели Covid-19, и даже через 180 дней в их организме остается стабильный уровень антител. Это значит, что они не могут повторно заразиться этой болезнью, говорится в заявке.