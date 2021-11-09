Кризис мигрантов: Turkish Airlines могут запретить полеты в ЕС

"ЕС рассмотрит санкции в отношении тех авиакомпаний третьих стран, которые активно участвуют в контрабанде людей", - заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Руководитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель и вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас отправятся в Армению, Египет, Ирак, Иорданию, Ливан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью убедить эти страны прекратить транспортировку людей в Беларусь, сообщила фон дер Ляйен.

Активнее всего транспортировкой мигрантов занимается белорусская авиакомпания Belavia, которой уже запрещено летать в ЕС.

Однако данные из аэропорта Минска за вторник свидетельствуют, что турецкая национальная авиакомпания Turkish Airlines, любимая европейскими туристами, по-прежнему осуществляет два рейса Стамбул - Минск в день. Этими рейсами перевозят мигрантов.

Транспортировкой мигрантов также занимаются авиакомпания низких цен из ОАЭ FlyDubai и сирийская компания Cham Wings.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 8 ноября, на польской границе произошла массовая попытка нелегального проникновения на территорию ЕС.

"Польская граница - не просто линия на карте. Граница - святыня, за которую пролита польская кровь",