Охота за праздничными символами вместе с семьей!

В ноябре всегда актуальны вопросы государственной и национальной идентичности, говорить о которых в семьях помогут образовательные материалы, созданные специально к праздникам.

Рабочие листы будут тренировать внимание детей, поддерживая их естественную любознательность и азарт во время поисков в городской среде, книге или телепередаче красно-бело-красных праздничных лент, памятника Свободы, солдат, свечей, цветов, военной техники и т. д. После завершения поисков рисунки можно будет вырезать и сделать коллажи, поздравительные открытки или даже придумать что-нибудь свое.

В убеждении, что современные родители уделяют своим детям много времени, стараясь сделать общение полноценным, искренним и ценным, творческая команда tuduu.lv готовит рабочие листы для красочных оригинальных рисунков, которые подойдут детям разного возраста. В семьях с детьми бесконечно много вещей, которыми нужно заниматься, поэтому важно иметь поддержку. Tuduu.lv создан, чтобы собирать, на наш взгляд, полезные идеи для жизни вместе с детьми.

ФОТО: Пресс-фото

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