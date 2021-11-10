Ср, 10.11.2021
Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен. Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
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Судьба непривитых работников самоуправления - загадка

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В муниципальных учреждениях Риги в настоящее время нет ясности о дальнейшей работе примерно 5% работников, которые не привились от Covid-19, сообщил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он отметил, что в столице своевременно проделана хорошая работа, мотивируя работников прививаться, чтобы достичь в сентябре 80%-ного охвата вакцинацией. Еще 15% работников начали процесс вакцинации или закончили его позже. В настоящее время

нет ясности о примерно 5% работников, поскольку они не выполнят требование о наличии ковид-сертификата,

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который требуется для выполнения рабочих обязанностей.

Стакис отметил, что в некоторых муниципальных структурах непривитых сотрудников больше, в других меньше, но, хотя и придется отстранить от работы часть из них, изменений в работе столичных служб горожане не ощутят.


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