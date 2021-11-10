Судьба непривитых работников самоуправления - загадка

Он отметил, что в столице своевременно проделана хорошая работа, мотивируя работников прививаться, чтобы достичь в сентябре 80%-ного охвата вакцинацией. Еще 15% работников начали процесс вакцинации или закончили его позже. В настоящее время

нет ясности о примерно 5% работников, поскольку они не выполнят требование о наличии ковид-сертификата,

Стакис отметил, что в некоторых муниципальных структурах непривитых сотрудников больше, в других меньше, но, хотя и придется отстранить от работы часть из них, изменений в работе столичных служб горожане не ощутят.