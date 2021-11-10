Приближается зима. Новый прогноз синоптиков на середину ноября

В День Лачплесиса во многих местах Латвии ожидается дождь, будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +6...+10 градусов, в юго-восточных районах страны она ожидается не выше +4 градусов.

В пятницу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, максимальная температура воздуха все еще составит +6...+10 градусов.

Ожидается, что в выходные небо будет преимущественно пасмурным, местами пройдет дождь, температура воздуха начнет понижаться, а ветер пойдет с востока.