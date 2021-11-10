Ср, 10.11.2021
Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен. Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
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Видео ⟩ Белорусские силовики открыли огонь на границе с Польшей

Пограничники на польской стороне белорусско-польской границы засняли на видео момент, на котором слышны выстрелы. Другое видео со стрельбой белорусских силовиков на границе опубликовал Telegram-канал Nexta.

На видео, размещенном Министерством обороны Польши в Twitter, видно, что белорусские пограничники наблюдают за группой мигрантов у забора из колючей проволоки. Через некоторое время раздается выстрел, вероятно, для устрашения группы мигрантов, сопровождаемый громкими испуганными криками из толпы.

Ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко в создании миграционного кризиса обвинил Запад, добавив, что белорусская сторона не использует для устрашения мигрантов оружие.

Вечером во вторник, 9 ноября, польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси.

Десятки мигрантов снесли пограничный забор возле сел Кринку и Белосток и перешли границу.

В обоих местах ограждения были снесены с применением силы. Все мигранты были пойманы и возвращены на белорусскую сторону.

Кризис на границе Беларуси и стран ЕС вступил в острую фазу 8 ноября, когда у границы Беларуси и Польши собралось около четырех тысяч мигрантов. Некоторые из них пытались прорваться на территорию Польши, ломая пограничные заграждения, чтобы потом попасть в Германию. Президент страны Анджей Дуда 9 ноября заявил, что спецслужбы Беларуси сами направляли мигрантов, чтобы те атаковали границу между странами.

Власти Литвы с сегодняшнего дня объявили на границе с Беларусью чрезвычайное положение.


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