Видео ⟩ Белорусские силовики открыли огонь на границе с Польшей

На видео, размещенном Министерством обороны Польши в Twitter, видно, что белорусские пограничники наблюдают за группой мигрантов у забора из колючей проволоки. Через некоторое время раздается выстрел, вероятно, для устрашения группы мигрантов, сопровождаемый громкими испуганными криками из толпы.

Ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко в создании миграционного кризиса обвинил Запад, добавив, что белорусская сторона не использует для устрашения мигрантов оружие.

Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Вечером во вторник, 9 ноября, польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси.

Десятки мигрантов снесли пограничный забор возле сел Кринку и Белосток и перешли границу.

В обоих местах ограждения были снесены с применением силы. Все мигранты были пойманы и возвращены на белорусскую сторону.

Кризис на границе Беларуси и стран ЕС вступил в острую фазу 8 ноября, когда у границы Беларуси и Польши собралось около четырех тысяч мигрантов. Некоторые из них пытались прорваться на территорию Польши, ломая пограничные заграждения, чтобы потом попасть в Германию. Президент страны Анджей Дуда 9 ноября заявил, что спецслужбы Беларуси сами направляли мигрантов, чтобы те атаковали границу между странами.