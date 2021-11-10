Латвия планирует закупить противовирусный препарат молнупиравир

EMA и сеть руководства европейских агентств лекарственных средств (HMA) придерживаются общего мнения о том, что необходимы дополнительные рекомендации к средствам для лечения Covid-19 с учетом роста распространения инфекции и смертности в Европейском союзе.

Молнупиравир - пероральный противовирусный препарат, разработанный компанией Merck Sharp & Dohme в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Он снижает способность размножения в организме вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.

Это достигается за счет увеличения количества мутаций в вирусном генетическом материале (РНК), которое нарушает способность SARS-CoV-2 размножаться.

Несмотря на то, что в настоящее время перед подачей потенциальной заявки на регистрацию проводится комплексная ускоренная оценка этого лекарства, Комитет EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) в кратчайшие возможные сроки предоставит рекомендации для всего Евросоюза, чтобы помочь национальным ведомствам принять решение о возможностях раннего применения лекарства, например, в условиях чрезвычайной ситуации.

Эксперты латвийского ZVA также участвуют в комитетах и рабочих группах EMA.

На заседании правительства во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что Латвия в настоящее время планирует закупку 2500 курсов молнупиравира с предполагаемой доставкой в январе следующего года.

EMA и HMA по-прежнему намерены ускорить оценку необходимых средств для лечения Covid-19 и вакцин, обеспечив при этом их соответствие высоким стандартам ЕС по безопасности и эффективности. EMA предоставит информацию о результатах этой оценки, а также ускоренной оценки, как только они будут завершены.

Оценку проводит комитет CHMP, который отвечает за вопросы в связи с лекарствами, предназначенными для использования людьми. Комитет как можно скорее выдаст научное заключение, чтобы государства-члены ЕС могли принять его во внимание при принятии решения об использовании этого лекарства на национальном уровне до того, как оно будет официально зарегистрировано.