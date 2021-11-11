Пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступников - латыш Гатис Звингулис
В Испании задержан подозреваемый в убийстве человека в Вентспилсском крае мужчина, сообщает Госполиция.
В Испании задержан подозреваемый в убийстве человека в Вентспилсском крае мужчина, сообщает Госполиция.
8 ноября в Испании был задержан Гатис Звингулис 1982 года рождения, объявленный Латвией в международный розыск по подозрению в намеренном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.
который пытался не допустить дальнейшей эскалации конфликта. В результате полученных травм пострадавший скончался.
Принимая во внимание, что Звингулис избегал следствия, он был объявлен в национальный, а в 2018 году и в международный розыск. Поиски успехом не увенчались, однако, принимая во внимание тяжесть преступления, информация о его поисках была размещена на сайте Интерпола EU Most Wanted.
В данный момент в качестве одних из опаснейших преступников из Латвии разыскиваются подозреваемый в сексуальных преступлениях Алвис Бекетовс, а также Иван Агапитов и Денис Конаскин, подозреваемые в убийстве футбольного агента Романа Беззубова.