Пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступников - латыш Гатис Звингулис

8 ноября в Испании был задержан Гатис Звингулис 1982 года рождения, объявленный Латвией в международный розыск по подозрению в намеренном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

В 2017 году в волости Злеку Звингулис, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с выпускниками 9-го класса и их родственниками ударил ножом одного из взрослых,

который пытался не допустить дальнейшей эскалации конфликта. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Принимая во внимание, что Звингулис избегал следствия, он был объявлен в национальный, а в 2018 году и в международный розыск. Поиски успехом не увенчались, однако, принимая во внимание тяжесть преступления, информация о его поисках была размещена на сайте Интерпола EU Most Wanted.

Благодаря этому мероприятию полиция получила от жителей информацию, которая способствовала поимке Звингулиса.