Европарламент отменил депутатскую неприкосновенность Нила Ушакова

После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять.

Как сообщалось, в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Не называя имени, бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, лицо хранило в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.