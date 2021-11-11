Пабрикс о миграционном кризисе: возможны более мрачные сценарии

"Погода становится все холоднее. Если он [Лукашенко] не может пересечь наши границы, ему придется исправить ситуацию или признать, что он обанкротился, и отправить людей обратно в страны, из которых он их привез. Это означает финансовые затраты, а значит, у него большие проблемы", - сказал министр.

Учитывая, что за этим кризисом стоит Россия и что белорусский режим стал инструментом в руках России, министр считает, что есть несколько сценариев развития событий. "Либо международное сообщество уступает плану Кремля, помогая Лукашенко остаться у власти и снимая с него ответственность за мигрантов, либо Лукашенко доводит ситуацию до определенной точки, о которой я не готов говорить в данный момент, и тогда снова вмешивается Россия", - сказал Пабрикс.

Он также отметил, что Беларусь фактически перестала существовать как независимое государство и что Лукашенко не принимает автономных решений.

"Россия - самый большой победитель, поскольку Лукашенко и его режим стали инструментом в руках России, где Беларусь используется для разделения Европейского Союза (ЕС), представляет угрозу границам ЕС и пытается что-то "выбить". Вспоминаем заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Россия готова выступить посредником в переговорах, что повысит позицию России", - подчеркнул министр.

Вечером во вторник, 9 ноября, польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси.

Десятки мигрантов снесли пограничный забор возле сел Кринку и Белосток и перешли границу.

В обоих местах ограждения были снесены с применением силы. Все мигранты были пойманы и возвращены на белорусскую сторону.

Кризис на границе Беларуси и стран ЕС вступил в острую фазу 8 ноября, когда у границы Беларуси и Польши собралось около четырех тысяч мигрантов. Некоторые из них пытались прорваться на территорию Польши, ломая пограничные заграждения, чтобы потом попасть в Германию. Президент страны Анджей Дуда 9 ноября заявил, что спецслужбы Беларуси сами направляли мигрантов, чтобы те атаковали границу между странами.

Власти Литвы с сегодняшнего дня объявили на границе с Беларусью чрезвычайное положение.