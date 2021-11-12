Возможно, многие читатели никогда не слышали о Кайле Риттенхаусе. Более того, большинство наверняка не слышало о городе Кеноша в штате Висконсин, мило прозванном жителями "штат барсуков". Однако на карте событий протестного движения Black Lives Matter, сотрясавшего мир и волновавшего общественность далеко за пределами США, Кеноша стояла совсем не на последнем месте. Там произошел один из громких случаев полицейского беспредела, наряду с убийством Джорджа Флойда послуживший катализатором протестной волны, приведшей к разрушению тонн личного имущества, тысяч зданий и смертям среди протестующих летом и осенью 2020 года.

Демонстранты требуют справедливости в деле Джейкоба Блейка ФОТО: AFP/SCANPIX

Вечером 23 августа 2020 года, 29-летний житель Кеноши Джейкоб Блейк, афроамериканец, был тяжело ранен при задержании офицерами полиции. Стоит отметить, что это событие произошло уже после убийства Флойда, Бреонны Тэйлор и других известных мучеников правозащитного движения BLM, в обстановке, где общественность мимо такого события пройти просто не могла. Инцидент многими был воспринят, как очередной пример полицейской жестокости и уже к 10 вечера в тот день в округе было объявлено чрезвычайное положение, а полиция начала применять спецсредства для разгона собравшихся протестующих и мародерствующих людей.

Кто такой Джейкоб Блейк?

Джейкоб Блейк с двоюродной сестрой ФОТО: AP/Scanpix

В тот вечер офицер полиции Растен Шески при задержании семь раз выстрелил Блейку в спину, когда тот садился в машину. Согласитесь, звучит жутко. Каким образом это случилось? Полицейские приехали на вызов о "домашнем происшествии" около 5 часов. Женщина сообщала о своем парне, которому было запрещено находиться на ее собственности - он забрал ключи от машины и отказался их отдавать. В пути офицеры выяснили, что ранее женщина подавала на Блейка в суд за домогательства и домашнее насилие, а на его имя выдан ордер на арест.

По прибытию на место между полицейскими и Блейком завязался конфликт. Мужчина был вооружен ножом и сопротивлялся аресту. Некоторые свидетели опровергали эту информацию, однако в ходе следствия наличие ножа признал и сам Блейк. Полицейские применили к Блейку электрошок, но ввиду того, что он продолжал агрессивно сопротивляться, достали огнестрельное оружие. Блейк попытался сесть в машину, офицер Шески решил его остановить, а дальше произошло то, что на видео с фрагментами происшествия выглядит не иначе, как хладнокровная попытка убийства невооруженного человека выстрелами в спину. В результате происшествия Блейк остался парализованным ниже пояса.

Видео: семь выстрелов в спину Джейкоба Блейка

На суде Шески заявил, что был уверен, что Блейк угрожает ему ножом, а также, ему показалось, что тот потянулся в его сторону. Офицер сказал, что был уверен, что Блейк собирается похитить детей женщины, в тот момент находившихся в машине. В результате Шески был оправдан в суде, остался на работе и не получил дисциплинарных взысканий. Суд счел действия офицера уместными в рамках самозащиты. Блейк, в свою очередь, был осужден по более раннему делу о хулиганстве на два года условно.

Решение суда оправдать Шески вызвало негативную реакцию правозащитного движения и родственников Блейка. Но это - не последнее дело о том, где находится граница между самозащитой и убийством, родившееся из событий той осени в Кеноше. Прямо сейчас идет процесс, где юристы сторон спорят о событиях тех протестов, а именно - о вечере третьего дня протестов, когда погибли двое человек, а один был тяжело ранен.

Причем тут 17-летний подросток?

Кайл Риттенхаус в суде ФОТО: AP/Scanpix

"Сотни людей в Кеноше пережили вечер 25 августа, пережили хаос. Однако единственный, кто кого-то убил - подзащитный, Кайл Риттенхаус", - сказал прокурор Томас Бингер, главный обвинитель по его делу.

Казалось бы, без участия молодого человека, чье имя на право-ориентированной англоязычной стороне интернета все чаще употребляется в сочетании со словами "герой" и "невиновен", протесты в Кеноше могли пройти и без человеческих жертв. Естественно, сторонники протестующих, контроля оружия и левая общественность совсем по-другому оценивает действия Риттенхауса. Его называют хладнокровным убийцей, а причины того, почему 17-летний подросток оказался на улице во время протестов с полуавтоматической винтовкой AR-15, вызывают еще большие споры и сомнения в своей адекватности.

Как и в случае с задержанием Блейка, спор идет о том, можно ли считать действия юноши самозащитой. По мнению противников Кайла и стороны обвинения, он виновен в нескольких убийствах, халатном обращении с оружием и нарушении комендантского часа (он был введен в связи с протестами), а также в незаконном владении оружием. Впрочем, нарушали комендантский час в Кеноше в тот день тысячи человек.

Вооружен также был не только Риттенхаус. Раненый им последним выстрелом, 27-летний Гейдж Гросскройц, держал в руке пистолет. В свою очередь, в первый раз Кайл открыл огонь и убил 36-летнего Джозефа Розенбаума после того, как другой протестующий в толпе произвел то, что впоследствии назвал "предупредительным выстрелом". Второй человек, убитый той ночью - 26-летний Энтони Хубер, был застрелен после того, как пытался ударить Кайла по голове скейтбордом. Подобные картины невольно наводят на мысль о том, что вопреки словам прокурора, это чудо, что кого-то той ночью убил только Риттенхаус. Он стрелял в еще одного протестующего, пытавшегося ударить его, но промахнулся. Другие выстрелы были регулярно слышны в ходе протестов.

Почему Кайл был на улице с оружием?

ФОТО: Reuters

Реакцией властей на протесты в Кеноше и сопутствующий урон городской инфраструктуре и частному имуществу было введение комендантского часа и разгон демонстрантов силами полиции. На второй день протестов губернатор Висконсина созвал Национальную гвардию, а транспортное сообщение между штатом и окружающим миром было ограничено. Протесты улеглись только на четвертый день. Общая сумма урона собственности превысила 50 миллионов долларов, а полиция уже завела 55 дел в связи с протестами и обещает идентифицировать еще больше преступников.

Однако, Кайл Риттенхаус не был одним из протестующих, выражавших свое возмущение жестоким задержанием афроамериканца. Подросток вышел в город с оружием и аптечкой для того, чтобы защищать частную собственность от разрушения и оказывать медицинскую помощь протестующим.

Странички Кайла в социальных сетях демонстрируют, что подросток интересовался полицией и поддерживал ее. Его профильное фото было обрамлено слоганом Blue Lives Matter - "антонимом” движения Black Lives Matter, призывающего беречь жизни служителей закона, в последнее время находящихся под давлением общественности в связи с призывами разобраться с полицейским насилием.

С кем Кайл пришел на протесты?

ФОТО: AP

Риттенхаус не был "одиноким рейнджером", пришедшим на помощь служителям закона. На протесты Кайл приехал с друзьями, также вооруженными. Но и они не были отдельной группой ответственных граждан. 24 августа Стражи Кеноши (Kenosha Guard), местная организация ополченцев, опубликовала пост в Facebook. В нем они призвали собраться "патриотов, готовых с оружием защищать наш город от грабителей". По заявлениям организации, они были готовы вывести на улицы около 3000 человек.

Стоит пояснить правовой статус "ополченцев". По закону в США жители могут организовывать группы ополчения, вооружаться и тренироваться. При необходимости они могут стать частью официального ополчения штата - Национальной гвардии, однако в большинстве случаев они являются частными группами. Зачастую такие организации представляют праворадикальные или экстремистские взгляды.

Местная полиция заняла неясную позицию по отношению к "патриотам". Официальные представители органов дистанцировались от ополчения, но в сеть попали фотографии и видео, на которых офицеры полиции на улицах общаются с ополченцами и благодарят их за помощь. Полицию обвиняют в том, что она позволила в кризисной и опасной ситуации находиться во время комендантского часа на улицах вооруженным людям, которые могли угрожать жизням других.

Что произошло?

Kyle Rittenhouse shooting video pic.twitter.com/S9voFMUdbm — Sun and Moon (@Copperlattis) November 2, 2021

События, в ходе которых двое человек погибли, а один получил тяжелое огнестрельное ранение, заняли едва ли 10 минут. В ходе «патрулирования» улиц Кайл и его товарищи разминулись в толпе, и он остался один. Его друг по телефону сообщил ему, что неподалеку загорелся центр продажи автомобилей. Кайл раздобыл огнетушитель и отправился тушить пожар. По дороге туда на него напал первый убитый, Розенбаум, шедший в толпе протестующих по улице. Возможно, он хотел отобрать винтовку. Убегая, Кайл застрелил преследовавшего его и продолжавшего нападать Розенбаума - реагируя на то, что где-то в стороне прозвучал другой выстрел. Впоследствии несколько человек, под крики толпы "он убийца" и "хватайте этого парня" погнались за подростком. Неподалеку несколько протестующих догнали Кайла. В завязавшейся драке от огнестрельных ранений погиб Хубер, а третий пострадавший потерял часть бицепса.

Далее Кайл собрался сдаться полиции, однако те не задержали его, хотя и прибыли на место происшествия. В итоге он уехал домой и сдался полиции через несколько дней. Случившееся послужило основанием не только для уголовного дела против Кайла. Выживший потерпевший, Гросскройц, подал в суд на департамент полиции Кеноши. По его мнению, именно бездействие органов в отношении вооруженных ополченцев привело к событиям той ночи. С похожим заявлением в суд обратился отец убитого Хуберта.

Развитие дела

Гейдж Гросскройц плачет во время своих показаний ФОТО: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Защита Риттенхауса настаивает на том, что Кайл действовал в рамках самозащиты. Присяжным предстоит решить - были ли у Риттенхауса разумные основания предполагать на момент происшествия, что существует реальная угроза его жизни. В свою очередь, обвинение старается показать, что подсудимый так считать не мог и его действия нужно расценивать, как намеренное и осознанное преступление или преступную халатность. На данный момент показания свидетелей, в том числе, стороны обвинения, подтверждают версию Риттенхауса и его адвокатов.

Общественность, поддерживающая Кайла, уже празднует победу и смеется на каждой неудачей обвинения. Из последних событий наибольшее удивление вызвали показания раненого Гросскройца. Мужчина подтвердил, что за миг до того, как Кайл выстрелил ему в руку, он направил на него свой пистолет, по его словам - непреднамеренно. Гросскройц также изначально не сообщил полиции, что был вооружен, и защита обратила внимание на эту неувязку. Большая часть свидетелей и материалов дела в целом подтверждают факт агрессии со стороны пострадавших. Сторона защиты также усматривает нарушения процессуальных норм при перекрестном допросе Риттенхауса. Даже если это не приведет к признанию дела недействительным, у Кайла очень хорошие шансы быть оправданным.

Почему это важно?

Магазин оружия в США ФОТО: AFP/SCANPIX

Дело Риттенхауса, казалось бы, касается специфически американских проблем. Нам, европейцам, кажется, что не будь в американском обществе традиций и законов, позволяющих, грубо говоря, приобрести автомат в супермаркете, вероятность попадания штурмовой винтовки в руки 17-летнего бы резко упала. Между прочим, винтовка действительно была приобретена в хозяйственном магазине.

Важная деталь дела и в том, что на момент совершения предполагаемых преступлений, Кайлу было всего 17 лет. "Всего" потому, что по законам Висконсина владеть оружием можно только с 18 лет. Правда, с 12 лет можно владеть оружием с целью охотиться. Кайл приобрел винтовку через своего 18-летнего друга, планируя стать ее официальным владельцем по достижению совершеннолетия.

Подобные случаи в этом году происходят не только в Штатах. Стрельба в университете в Перми в сентябре этого года произошла вдалеке от американских протестов и дебатов о контроле оружия. На первый взгляд, эти события кардинально различны. Тимур Бекмансуров пришел в университет с легально приобретенным оружием и его целью не была помощь протестующим или защита имущества. Из опубликованного манифеста похоже, что стрелок страдал от психических расстройств и собирался совершить преднамеренное убийство.

Тем не менее, поступки подростков неприятным образом похожи. Больше всего бросается в глаза некая отрешенность стрелков от реальности. Бекмансуров хотел разрешить личные конфликты, придя в университет с оружием, не сознавая пропасти между своим внутренним миром и реальностью, в которой его действия привели к смерти шестерых человек. Риттенхаус, не сознавая того, как будут восприняты его действия, пытался одновременно помочь протестующим и отвратить их от разрушения частной собственности, придя на протест с оружием и не понимая, что в качестве сторонника местного ополчения, он будет воспринят протестующими враждебно, а его оружие может спровоцировать эскалацию насилия.

В общем зачете Риттенхаус оказался не менее опасен для общества, чем пермский стрелок. Его поступки были реакцией на кризис в городе, возможно, подстегнутые заявлениями местного ополчения. Подобный вывод не отменяет факта убийства, факта незаконного ношения оружия и того, что полиция игнорировала участие Кайла и его товарищей в протестах. Но тот образ Риттенхауса, который сейчас рисуется в правых кругах, в перспективе - гораздо опаснее его действий.

Герой ли?

Kyle Rittenhouse breaks down during his testimony pic.twitter.com/HSrrqvQrRR — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 10, 2021

Вместе с Кайлом были другие молодые люди. А среди его поклонников, пишущих в комментариях к заседанию суда хвалебные оды "ополченцу", наверняка масса людей похожего возраста. Можно порадоваться тому, что Риттенхаус - который внешне выглядит точь-в-точь, как наши местные школьники, по сути, ребенок - не сядет в тюрьму за действия, совершенные в неконтролируемой обстановке, где полиция не могла или не выполняла свои функции и вокруг находилась толпа вооруженных и агрессивных людей. Можно поблагодарить высшие силы хотя бы за то, что кроме этого случая на протестах в Кеноше никто не погиб.

Но общая тенденция - идея о том, что можно исправить мировую несправедливость, выйдя на улицу или придя с оружием в руках в школу, не может не пугать. Только в этот раз стрелок оказался на стороне закона и похоже, суд его оправдает.

Для его поклонников он герой. Белый мужчина, решивший не оставаться в стороне и взять дело в свои руки, с оружием в руках вставший на защиту порядка ввиду того, что правительство не может справиться с хаосом. Не стоит забывать, что протесты были продолжением акций против полицейского насилия по отношению к черным и начались в связи с очередным случаем. Таким образом Кайл, хоть и убил белых протестующих, стал иконой для людей с расистскими настроениями и других противников BLM. Этот образ укрепляют очевидные симпатии самого Кайла к органам полиции задолго до трагичных событий.