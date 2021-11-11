В ЕС будут доступны два новых лекарства от Covid-19

Оба препарата предназначены для использования на ранних стадиях инфекции и основаны на противовирусных моноклональных антителах.
Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщило LETA, что Комитет регистрации лекарств EMA сегодня рекомендовал зарегистрировать лекарства моноклональных антител Ronapreve и Regkirona для лечения Covid-19.
EMA рекомендовало зарегистрировать Ronapreve для лечения Covid-19 у взрослых и подростков от 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов, не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелого течения болезни.
Ronapreve также используется для профилактики Covid-19 у людей от 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов. Регистрантом Ronapreve является предприятие Roche Registration GmbH.
Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало Regkirona для лечения Covid-19 у взрослых, которым не нужен дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития серьезного заболевания. Regkirona регистрировала компания Celltrion Healthcare Hungary Kft.
EMA направит свои рекомендации по обоим лекарствам в ЕС для быстрого принятия юридически обязательного решения для всех стран-членов ЕС, после чего лекарство будет одобрено для использования на всей территории ЕС.
"Поскольку число случаев Covid-19 продолжает расти почти во всех государствах-членах, обнадеживает то, что в нашей терапевтической стратегии Covid-19 разрабатывается много многообещающих методов лечения", - сказала комиссар Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякиду.
К концу года в Европейском Союзе будет одобрено до пяти новых лекарственных средств.
Она подчеркнула, что вакцинация по-прежнему является наиболее важным средством борьбы с Covid-19 для защиты от инфекции. "Показатели вакцинации в Европейском союзе являются одними из самых высоких в мире, но люди все еще болеют и будут нуждаться в безопасных и эффективных методах лечения для борьбы с инфекцией и увеличения их шансов на выздоровление и выживание", - сказала Кирьякиду.