В ЕС будут доступны два новых лекарства от Covid-19

Оба препарата предназначены для использования на ранних стадиях инфекции и основаны на противовирусных моноклональных антителах.

Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщило LETA, что Комитет регистрации лекарств EMA сегодня рекомендовал зарегистрировать лекарства моноклональных антител Ronapreve и Regkirona для лечения Covid-19.

EMA рекомендовало зарегистрировать Ronapreve для лечения Covid-19 у взрослых и подростков от 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов, не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелого течения болезни.

Ronapreve также используется для профилактики Covid-19 у людей от 12 лет, которые весят не менее 40 килограммов. Регистрантом Ronapreve является предприятие Roche Registration GmbH.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало Regkirona для лечения Covid-19 у взрослых, которым не нужен дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития серьезного заболевания. Regkirona регистрировала компания Celltrion Healthcare Hungary Kft.

EMA направит свои рекомендации по обоим лекарствам в ЕС для быстрого принятия юридически обязательного решения для всех стран-членов ЕС, после чего лекарство будет одобрено для использования на всей территории ЕС.

"Поскольку число случаев Covid-19 продолжает расти почти во всех государствах-членах, обнадеживает то, что в нашей терапевтической стратегии Covid-19 разрабатывается много многообещающих методов лечения", - сказала комиссар Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякиду.

К концу года в Европейском Союзе будет одобрено до пяти новых лекарственных средств.