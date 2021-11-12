Скончались еще 37 человек с Covid-19, выявлено 1388 новых случаев

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 109 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

восемь человек в возрасте от 60 до 69 лет;

девять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

девять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет;

один человек в возрасте от 100 до 109 лет.

Из умерших за последний день 31 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 6 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 921 (66,9%) не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 467 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1251,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,3%. Было сделано 16 707 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 238 153 жителей Латвии, 3683 человека с этим заболеванием скончались.

Вакцинация в Латвии

Хотя в Латвии уже больше месяца в день от Covid-19 прививается более 10 000 человек, прирост количества получивших первую дозу вакцины замедлился, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Если в середине октября темпы вакцинации росли в основном за счет первых доз, то за последние две недели 10 000 вакцинаций в день достигаются в основном за счет второй дозы. На неделе с 11 октября первую дозу вакцины получили 41 419 человек, с 18 октября - 47 220, с 25 октября - 37 892, а в первую неделю ноября - 27 017 человек. На этой неделе в течение первых четырех дней первую дозу вакцины получили около 13 000 человек.

Уменьшилось также количество людей, прививающихся вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Если на неделе с 11 октября ею привились 27 224 человека, то на прошлой неделе - в два раза меньше.

В связи с этим замедлился прирост удельного веса начавших процесс вакцинации - в настоящее время он составляет 64,91% жителей Латвии, а удельный вес завершивших процесс вакцинации - 58,3%.

В четверг в Латвии было привито 11 349 человек, и примерно каждый четвертый получил первую дозу вакцины от Covid-19, а 1231 человек был привит вакциной Johnson & Johnson. Вторую дозу вакцины вчера получили 5790 человек, а еще 1667 человек - дополнительную дозу вакцины от Covid-19.

Литва и Эстония

За минувшие сутки в Литве выявлен 2641 новый случай заражения коронавирусом, скончались 25 человек. Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью. В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1792 пациента с Covid-19, 144 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1305,9 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 14,6%.

В Эстонии за сутки сделано 6857 тестов на Covid-19, положительный результат дали 1182 теста. По состоянию на утро пятницы в Эстонии госпитализированы 556 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались 12 человек.