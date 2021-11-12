Латвийские пограничники готовы применить спецсредства к мигрантам

Он подчеркнул, что общая готовность латвийских служб противостоять наплыву мигрантов высока, ресурсов достаточно, кроме того, между службами налажено хорошее сотрудничество, в том числе органы государственной безопасности обеспечивают пограничников "опережающей информацией".

"Латвийские службы готовы к большому наплыву людей, но я надеюсь, что не будет необходимости проверять максимальную готовность. Тем не менее мы настроены не допустить незаконного пересечения границы и отразить попытки всех нарушителей, которые прибудут к латвийской границе", - заверил Пуятс.

Также если мигрант, встретившийся на белорусско-латвийской границе, выражает желание немедленно добровольно вернуться на родину, латвийские власти в сотрудничестве с Международной организацией по миграции окажут такую ​​помощь, добавил глава службы.

Он сообщил, что 22 мигранта уже покинули Латвию таким образом, еще трое сделают это в ближайшие дни, когда будут оформлены все необходимые документы. Большинство этих людей отправляется обратно в Ирак.

Пуятс также сообщил, что несколько дней назад иракской семье с маленьким ребенком с лихорадкой было разрешено пересечь границу с Латвией из Беларуси. Эту семью приняли в Латвию, оказав ей гуманитарную помощь, но в ближайшее время семья вернется в Ирак.

Он добавил, что

в настоящее время на латвийско-белорусской границе нет несовершеннолетних детей.

Как сообщалось, пограничники Латвии, Литвы и особенно Польши в последнее время столкнулись с активизацией попыток мигрантов пересечь внешнюю границу Европейского Союза из Беларуси. Поток мигрантов в ЕС поддерживается режимом Александра Лукашенко и рассматривается как элемент гибридной войны Беларуси против ЕС.

Делегации США и Европы в Совете Безопасности ООН в четверг осудили действия Беларуси.