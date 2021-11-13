Елене Семеновне еще трудно говорить, она часто кашляет, дыхание прерывается. 1 ноября она вернулась домой после 11 дней, проведенных в инфекционном, теперь ковидном, отделении Даугавпилсской региональной больницы. Она позвонила "Чайке", чтобы выразить бесконечную благодарность медперсоналу, который ежедневно окружал ее заботой и вниманием. Елена Семеновна Шалай согласилась рассказать свою историю о том, как она переболела коронавирусом.

Елене Семеновне 81 год, но голос ее, несмотря на перенесенную болезнь, звучит уверенно и звонко. С 1968 года она живет в микрорайоне Крыжи, и местные жители хорошо знают ее, как бывшую воспитательницу и заведующую — она проработала в детском саду почти 40 лет. Последние девять лет Елена Семеновна является председателем совета пенсионеров поселка Крыжи, и благодаря ее энергии, десятки местных бабушек и дедушек могут выходить из дома, встречаться, общаться, посещать мероприятия. Все прервала пандемия — до локдауна работала только их библиотека. Елена Семёновна полна решимости все возобновить, как только это будет возможным, и как только она оправится после болезни.

Пила таблетки без диагноза

"Конечно, за 11 дней меня не вылечили, только сняли воспаление, — объясняет Елена Семеновна свой кашель. — В больнице лечили меня от двухстороннего воспаления легких. А ковидом я переболела дома…".

В начале октября Елена Семёновна почувствовала недомогание и слабость, была температура 37,5, но совсем плохо стало вечером 8 октября, когда стала задыхаться. Она говорит, что раньше, когда болела простудой, температура никогда не поднималась. Решила, что это все же простудное, что нужно температуру сбивать, и стала пить таблетки. Позвонила соседям, которые переболели ковидом, чтобы сверить симптомы. Но запахи Елена Семёновна чувствовала. В выходные она пила парацетамол и ибуметин, а в понедельник позвонила местной медсестре, потому что врача в Крыжах нет уже с сентября. Медсестра дала ей номера телефонов, чтобы записаться на сдачу теста. На звонки по Даугавпилсу ушли два дня — все номера были заняты, и только после того, как дочь дала ей рижский номер, удалось записаться в лабораторию на ул. Варшавас, 24.

"Вот как такое может быть? Почему нельзя сдать тест по месту жительства, почему к пенсионеру не может кто-то прийти на дом, если есть подозрение на ковид?",

— недоумевает она.

Тест назначили только на 18 октября. "Лечили меня по телефону. Не знаю, от чего, подтверждения ковида ведь еще не было. Выписали мне таблетки Axetine, люди принесли, спасибо. Пила по две таблетки в день, потом по три, но изменений никаких не было. Знакомая, бывший медик, отругала меня за то, что я их пью".

Как зараженному ехать в лабораторию?

Как 81-летняя женщина, живущая одна на пятом этаже, в "разобранном" состоянии, зараженная, может самостоятельно поехать в город, чтобы сдать тест? Такой вопрос Елена Семеновна задала медсестре. Та посоветовала взять такси, но Елена Семеновна отказалась от этой идеи, ведь больного человека таксист может и не взять.

Выручил сын соседей, который переболел ковидом. "Спасибо доброму человеку, он с ночной смены был, забрал меня. Мы приехали на Варшавас, 24. И тут я поняла, как эта зараза распространяется. Люди стоят под открытым небом, по полчаса, по часу. Зараженные, как я". В тот же день вечером в смс-сообщении пришел ответ — тест положительный. Медсестра вновь сказала пить те же таблетки, по три штуки в день. В больницу не направляла, только отметила, что нужно срочно сделать ренген. И возникла та же проблема — как поехать в поликлинику? Ответ был тот же: брать такси.

Терпение Елены Семёновны лопнуло, и она позвонила Алексею Васильеву, заместителю председателя Даугавпилсской думы. Они знакомы по общим мероприятиям. "Я просто кричала. Кричала не за себя, а за людей. Я спрашивала, почему таким старикам, как я, не могут дать специальную машину, чтобы довезти их до лаборатории, до поликлиники или больницы? Как я могу просить чужих людей, если я больна? Нам из Крыжей до ближайшей поликлиники Olvi нужно добираться на двух видах общественного транспорта, и там ещё от трамвая идти сколько, и в горку подниматься!".

Ковид весь вышел

Медсестра вызвалась сама отвезти Елену Семеновну в поликлинику в Olvi. Специалист-радиолог, которая смотрела легкие, сразу сказала, что они ей не нравятся. Медсестра отвела Елену Семёновну к врачу, которая сразу выписала ей направление в больницу. Она сначала отказывалась, но всё-таки поехала. Снова искала машину, ее отвез туда родственник.

Врач, которая принимала Елену Семеновну, сказала ей, что лежать она будет не с ковидом. "Сказала, что он уже вышел. Что есть какой-то срок, когда он пропадает. И меня лечили от двухстороннего воспаления легких. Я лежала в инфекционной больнице, в 3-й палате. Я обратила внимание сразу, что здесь все очень спокойно, нет паники, весь распорядок дня расписан, все строго. Персонал очень внимательный.

Не представляю, как они держатся, ведь нужно ходить всю смену в специальных костюмах, в масках, в очках, и под вечер они просто падали от усталости".

Через 11 дней Елену Семёновну специальная машина ДРБ отвезла домой. Дочка и сын помогают ей с продуктами и лекарствами. Её поддерживают знакомые, которые звонят и говорят, что скорее хотели бы встретиться и пообщаться в привычной обстановке — как раньше, когда собирались вместе, слушали концерты местных коллективов, проводили мероприятия.

Боялась вызывать скорую

Вопрос, почему Елена Семеновна не вызывала скорую помощь, когда было совсем плохо, возник сразу. И она объясняет, почему не сделала этого. "Одна моя знакомая так и попала в больницу — вызвала скорую. Я не поехала туда потому, что у меня не было теста. Знаете, почему много смертей от ковида? Потому что скорая не забирает людей, которые ее вызывают! Наверное, я этого и боялась. Со мной в палате лежала женщина, ее выписали вместе со мной. Она вызывала скорую четыре дня подряд. Те приезжают и говорят: "Да вы еще хорошо выглядите!". Забрали ее с мужем тогда, когда оба уже просто ползали. А у нас в Крыжах женщина так и умерла — лежала дома без сознания, ей вызвали скорую, и она умерла на следующий день в больнице".

Сделает прививку

Через полгода после болезни Елена Семёновна будет делать прививку.

"Глупо, я понимаю теперь. Я сомневалась. А теперь и дети мои сделали, я их попросила", — она жалеет, что не сделала этого раньше.

Думала, что ее это не коснется, ведь она ходила и ездила только за продуктами, дома постоянно мыла руки, проветривала. Она думает, что заразилась ковидом, когда происходил переезд общества пенсионеров из одного помещения в другое, хотя, конечно, это могло произойти где угодно.

Спасибо!