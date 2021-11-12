LATO: Латвия не готова к навязанному Беларусью миграционному кризису

"Из реализуемых в настоящее время инициатив ясно, что мы усиливаем эту готовность, но достаточно ли этого? К сожалению, я вынуждена усомниться в этом,

- сказала Струберга. - И здесь есть много уровней, по которым мы не готовы. Один касается забора, которого нет. Но другой, который я хотел бы выделить больше, чем остальные, - это культура готовности, не только готовность к более широким кризисам (...), но психологическая готовность видеть мигрантов в Латгалии".

Струберга указала, что еще до того, как ситуация на границе с Польшей ухудшилась, несколько недель назад во время исследования в Даугавпилсе выяснилось, что люди не знают, что им делать, чувствуют себя брошенными в ситуации, когда совсем рядом за границей - мигранты. "Они чувствуют себя брошенными, они спрашивают:

"Где Frontex?" Они не готовы видеть этих чужаков на своей территории, тем более - во время кризиса", - пояснила Струберга.

Видео: Выступление С. Струберги

У части населения кадры с польской границы вызвали озабоченность и ситуацией в Латвии - признался в программе Кристиан Якубовскис, учитель Земгальской средней школы в Тукумсе, автор исторического блога в Instagram mana_vesture.

"У меня у самого чувство незащищенности, когда вижу, как они приближаются к границе. И этот забор состоит только из проволоки. Я не знаю, сможет ли наша армия отреагировать достаточно быстро, возможно, эти мигранты уже вошли в страну",

- сказал Якубовскис.

Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс согласился, что общественность не доверяет государственным учреждениям и структурам, поэтому возникают такие опасения. Однако он подчеркнул, что власти готовы к возможной эскалации ситуации.

"К сожалению, в такой ситуации забор вряд ли станет спасательным кругом, придется принимать различные меры, как уже делает Польша.

Думаю, органы власти готовы следить за тем, чтобы нелегальные мигранты не пересекали границу, и мы сделаем все возможное. Конечно, это будет непростая задача, но я думаю, что все полны решимости", - сказал госсекретарь обороны.

Командующий Земессардзе бригадный генерал Эгил Лещинскис заявил, что для Земессардзе, которая уже оказывает поддержку погранслужбе в контексте миграционного кризиса, напряженность в Польше не стала неожиданностью, и в настоящее время готовятся планы действий.