7-12-е классы в Риге с 15 ноября продолжат "удаленку". IZM против

На следующей неделе очное обучение продолжат 1-3-е классы и возобновят очное обучение 4-6-е классы.

Крастиньш сообщил, что во время дискуссии с учителями школ прозвучало предложение продолжать удаленное обучение и в 4-6-х классах, однако такое решение не позволяют принять постановления правительства.

Таким образом, все классы школ возобновят очное обучение с 22 ноября.

Как подчеркнул руководитель департамента, такое решение принято, чтобы школьники еще на неделю остались дома, что будет способствовать снижению заболеваемости Covid-19.

Министерство образования - против

Однако Министерство образования и науки (IZM) не поддерживает самовольные решения самоуправлений о продлении дистанционного обучения, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, комментируя в Twitter решение Рижской думы.

В настоящее время IZM проясняет ситуацию, так как официального решения думы пока не получило.

"Дети должны учиться очно, и только в тех случаях, когда это объективно оправданно, могут быть разрешены некоторые исключения", - заявила министр образования.

Сегодня на пресс-конференции о мерах безопасности после 15 ноября представитель IZM Дайга Дамбите также сообщила, что пока Госслужба качества образования не получила решений самоуправлений о продлении удаленной учебы 15-17 ноября.