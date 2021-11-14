Творческий директор ПБК о закрытии канала: "Я не могла поверить. Из-за селедки?"

О закрытии ПБК

Циновска была удивлена решению об отзыве лицензии ПБК. Особенно учитывая тот факт, что они как раз собрались создавать программу для русскоязычного населения Латвии.

"Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) проигнорировал, что премьер-министр 19 числа говорил: помогите нам с русскоязычными. Мы с 1 ноября должны были делать большую рекламную кампанию, что переходим на латышский язык, но не успели. И решили, пока есть русскоязычный зритель, давайте сделаем программу о Covid-19", - рассказала Циновска.

Особенно ее поразила причина отзыва лицензии - программа, вышедшая в эфир в декабре.

"Сложные вещи нужно объяснять простым, элементарным языком. Я даже хотела рубрику сделать: посадить напротив "ваксера" и "антиваксера". Потому что в интернете они все крутые, а если их поставить один на один, интересно, что выйдет.

Но не получилось, NEPLP нас даже слушать не стал, сразу сказали: "Вы закрыты". Потому что когда-то в декабре [ведущая программы "Жить здорово" Елена] Малышева в новогодней передаче сказала, что надо есть селедку.

Я не могла поверить, что так бывает!", - удивляется Циновска.

Пандемия - не время для борьбы за язык

По мнению Циновской, с момента восстановления независимости Латвии никто не думал над задачей интеграции русскоязычной части общества.

"Я всегда была за то, что русских и латышей надо интегрировать вместе, но за 30 лет никто этим не занялся. Мы так живем оторвано друг от друга, это нечестно! А по поводу языка – ну не выучил человек латышский язык, ему кажется, что не надо. Язык - это богатство, значит такой человек беден, он не знает чего-то. Но нам, как государству, это не выгодно, что он не знает латышский язык. Значит, нужно идти ему навстречу, помочь", - заявила Циновска.

Она считает, что для победы с вирусом нужно на время оставить борьбу за латышский язык.

"Особенно в такой чрезвычайной ситуации, как пандемия!

Пандемия – это война. А правительство себя ведет как обиженный подросток. И в таких обстоятельствах все равно стоят на своем: "Надо соблюдать латышский язык".

Конечно, я понимаю, сама латышка, что мы не можем быть двуязычным государством. Но в чрезвычайной ситуации мы могли бы быть менее гордыми", - добавила Циновска.

Социальные сети - рупор для всех мнений. К сожалению

Творческий директор ПБК отметила, что социальные сети - одна из главных опасностей в контексте распространения неправдивой информации.

"И я согласна с предыдущим оратором по поводу соцсетей.

Раньше, вы меня извините, дуракам микрофон не давали.

А сейчас один что-то напишет, другой подхватит, и еще один, и еще один и вот их уже сотни. И они сразу чувствуют себя силой. И я думаю, что соцсети в начале были чем-то хорошем, но сейчас это разрушает. У каждого есть трибуна и каждый хочет самоутвердиться", - заявила Циновска.