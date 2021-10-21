NEPLP аннулировал разрешение на вещание Первого Балтийского канала

В первом случае получен штраф за грубое нарушение условий деятельности разрешения на вещание - трансляцию передач других электронных СМИ в программе ПБК Латвия. Второй штраф был получен за неисполнение конкретного обязательства обеспечивать в передаче минимальный объем в 51% аудиовизуальных материалов европейского происхождения. Третий штраф был в связи с распространением информации, угрожающей здоровью в обществе - что инфекция Covid-19 малозаразна, а селедка поможет от нее защититься.

NEPLP оценил нарушения нормативных актов как существенные, вредящие особо охраняемым правам интересам общества, к тому же во время чрезвычайной ситуации. Совет считает нарушения систематическими и несовместимыми с целями деятельности электронного СМИ - информировать, образовывать и развлекать аудиторию, а также действовать в рамках закона и интересах общества.