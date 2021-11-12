В Латвии смертность с Covid-19 в восемь раз выше, чем в ЕС/ЕЭЗ

Уже не "рекордсмены"

В то же время смертность в Латвии уже не самая высокая среди стран ЕС/ЕЭЗ, но это связано не со снижением уровня смертности в Латвии, а с тем, что смертность увеличивалась еще быстрее в Румынии и Болгарии.

За последние две недели (с 25 октября по 7 ноября) в Латвии смертность с диагностированным Covid-19 достигла 274,7 случая на миллион населения. В течение недели Латвию обогнали Румыния с показателем 311,2 и Болгария - 283,7.

Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ составлял 35,5 случая на миллион человек.

Смертность также выросла в соседних с Латвией странах. В Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 81,6 случая, в Эстонии - 107,6 случая на миллион населения. В результате Эстония в настоящее время занимает пятое место, а Литва - седьмое место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Госпитализации

Латвия также занимает второе место в ЕС/ЕЭЗ по количеству пациентов с Covid-19 в больницах. На прошлой неделе этот показатель составил 70,7 человек на 100 000 населения. Еще выше уровень госпитализаций в Болгарии, а за Латвией следует Эстония.

Средний уровень госпитализации пациентов с Covid-19 в ЕС/ЕЭЗ составляет 13,6 случая на 100 000 населения. У ECDC нет данных по шести европейским странам, включая Литву.

За последние две недели странам Балтии удалось снизить общую заболеваемость Covid-19. В конце прошлой недели самая высокая заболеваемость среди стран ЕС/ЕЭЗ была зафиксирована в Словении - 1747,9 случая на 100 000 населения. На втором месте Эстония - 1697,8, Латвия на третьем месте - 1533,3, Литва на четвертом месте - 1401,6 случая на 100 000 населения. В течение этой недели ситуация в странах Балтии продолжала улучшаться.

Кумулятивный показатель выше 1000 случаев зафиксирован также в Хорватии, Словении и Австрии. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 383,9 случая на 100 000 населения.

Все не так оптимистично

Однако Латвия занимает первое место в Европе по количеству заболевших пожилых людей. За две недели с 25 октября по 7 ноября уровень инфицирования среди населения в возрасте 65 лет и старше достиг 1 011,9 случая на 100 000 населения. В Словении этот показатель также составляет более 1000 человек, в Литве - 804, а данные по Эстонии и Болгарии недоступны.

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