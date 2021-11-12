Гобземс поучаствовал в заседании Сейма на велотренажере

В клипе Гобземс высказывает свое мнение о вакцинации против Covid-19, параллельно занимаясь на велотренажере. Политика попросили сойти с тренажера, так как это неподобающий вид для того, чтобы принимать участие в заседании Сейма.

В Twitter разгорелась дискусиия о поведении Гобземса.

"Это новый уровень. Не исключено, что в репертуаре может быть участие в дебатах прямо из ванной", - написала директор Службе неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Jauns līmenis, nevar izslēgt, ka repertuārā varētu būt arī dalība debatēs, sēžot vannā. https://t.co/Jz4QQQJAcN — Liene Cipule (@LieneCipule) November 11, 2021

Другие пользователи также возмущаются поведением политика, считая это нарушением этических норм и неуважением.

Kāpēc mēs uzturam šo cilvēku bezkaunību ar pārprastu toleranci? Tas ir tas postkautkāds sindroms, kad esam bijuši tik ilgu laiku apspiesti, ka jebkuru aizrādījumu uztveram kā brīvības ierobežošanu? Kur palikusi pieklājība? Ētika? Elementāra cieņa?

Многие считают, что Гобземс просто хочет привлечь к себе внимание, и ему это таким образом удается.

Viņu baro tikai un vienīgi piesaistītā uzmanība. Jūs to nodrošināt... — Mārtiņš Kļaviņš (@MKlavin) November 12, 2021

Некоторые намекают на другие случаи недостойного поведения политиков во время заседаний Сейма.

Es neteikšu, ka viņu atbalstu, bet manupārt ir labāk uz trenažiera nekā: pic.twitter.com/gsqYrTDRS6 — MS (@MSkewlaiz) November 12, 2021

Пользователи также отмечают, что Гобземс в своей речи назвал коллег-депутатов - тех, кто принуждают его вакцинироваться - дурачками.

Skatoties uz to kā viņs minas, neviens pat nepamanīja, ka viņš savus kolēģus nosauca par pajoļiem — Jānis (@sirsenis) November 11, 2021

Пользователи так же припоминают забавный случай, когда депутат думы Икшкиле переодевалась во время удаленного заседания, забыв выключить камеру.