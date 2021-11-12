Пт, 12.11.2021
Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию
Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Гобземс поучаствовал в заседании Сейма на велотренажере

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Горячие дискуссии в Twitter произвел видеоклип, в котором политик Алдис Гобземс участвует в дебатах Сейма, сидя на велотренажере.

В клипе Гобземс высказывает свое мнение о вакцинации против Covid-19, параллельно занимаясь на велотренажере. Политика попросили сойти с тренажера, так как это неподобающий вид для того, чтобы принимать участие в заседании Сейма.

В Twitter разгорелась дискусиия о поведении Гобземса.

"Это новый уровень. Не исключено, что в репертуаре может быть участие в дебатах прямо из ванной", - написала директор Службе неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Другие пользователи также возмущаются поведением политика, считая это нарушением этических норм и неуважением.  

Многие считают, что Гобземс просто хочет привлечь к себе внимание, и ему это таким образом удается. 

Некоторые намекают на другие случаи недостойного поведения политиков во время заседаний Сейма. 

Пользователи также отмечают, что Гобземс в своей речи назвал коллег-депутатов - тех, кто принуждают его вакцинироваться - дурачками. 

Пользователи так же припоминают забавный случай, когда депутат думы Икшкиле переодевалась во время удаленного заседания, забыв выключить камеру.

Видео: заседание думы Икшкиле


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